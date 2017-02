RAPE SA LALAKI, BITAY NA RIN

By Tina Mendoza

Sakop na nang parusang bitay ang mga lalaki na biktima ng rape na dati ay sexual assault lang.

Ito ang kinumpirma ni Ako Bicol Partylist Rep. Rodel Batocabe kaugnay nang pagsama sa death penalty ng kasong rape sa lalaki.

Ayon kay ­Batocabe, binigyang halaga ng ­liderato ng Kamara ang equality ng babae at ­lalaki, iisa lamang din umano ang trauma kung biktima ng rape ay ­lalaki o babae kaya naman maging ang rape sa lalaki ay papatawan na rin ng mabigat na parusa.

Sinang-ayunan umano ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas ang kanyang panukala na patawan din ng death penalty ang rape sa lalaki kaya naman kasama na rito sa listahan ng mga heinous crime.

“‘Yon ang sinabi ko na ang pinaglalaban natin dito ay equality, might as well maging equal na rin ang mga lalaki sa babae. Kasi pareho din, ‘pag ikaw po ay ginahasa, pareho ang epekto lalaki man o babae” paliwanag pa ni Batocabe.

Naniniwala rin si ­Batocabe na kung mayroong malakas na batas laban sa rape sa lalaki ay mas maraming lalaking biktima ang magre-report sa pulisya at hindi tatahimik na lamang.