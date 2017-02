Rally sa Edsa tinapatan ng pro-PDU30

Tweet on Twitter

Tinapatan ng mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isinagawang rally ng ilang grupo para sa EDSA 1 celebration sa pamamagitan ng pagdaraos din ng rally sa Luneta Park kahapon.

Sinabi ni Constancio Tiongco, ng Ma­yor Rodrigo R. Duterte National Executive Coordinating Committee (MRRD-NECC), inaasahan na nilang ‘puputaktihin’ ng kritisismo ang Pangulo kaya’t nagpasya rin silang mag-rally upang magpakita naman ng suporta sa Pangulo.

Ipinaliwanag ni Tiongco na hindi sila maaaring maupo na lang habang nag-iingay ang mga anti-Duterte groups para ipanawagan ang pagpapatalsik dito.

Kaugnay nito, nabatid na may 500 miyembro ng Manila Police District (MPD) ang itinalaga sa Luneta para magbigay ng proteksyon sa isasagawang prayer vigil ng libu-libong pro-Duterte supporters, na nagpapakita ng suporta sa kampanya ng Pangulo laban sa ilegal na droga at korapsyon.

Ang pro-Duterte rally sa Quirino Grandstand, na binansagang ‘People’s Support Against Illegal Drugs, Poverty and Corruption’ ay nagsimula ng alas-singko ng hapon sa pamamagitan ng prayer vigil, konsyerto at iba’t ibang programa.