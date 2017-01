QUIAPO TARGET NG TERORISTA

Nanawagan sa publiko ang Department of Interior and Local Government (DILG) na huwag ismolin ang bantang paghahasik ng terorismo ng Maute Group at Abu Sayyaf Group (ASG) sa mismong araw ng kapis­tahan ng Itim na Nazareno sa Quiapo, Maynila sa Lunes, Enero 9, 2017.

Ayon kay DILG Secretary Mike Sueno, hindi dapat magpakakampante ang kapulisan gayundin ang mga deboto dahil seryoso ang terror threat ng mga extremist groups na guluhin ang tradisyunal na traslacion sa Senior Nazareno ng Minor Basilica ng Quiapo Church.

Sinabi ng kalihim na posibleng gawing pambawi ng Maute at ASG ang paghahasik ng kaguluhan sa prusisyon dahil sa patuloy na opensiba ng militar sa Mindanao at ang pagkakapatay kahapon sa kumander ng Calipha group sa Sarangani Province.

Ibinunyag din ni Sueno na may intelligence report silang mayroon ng mga gumagalang kasapi ng Maute group sa Metro Manila.

Bagama’t seryoso ang banta ng terorismo, sinabi ni Sueno na hindi nila hihilinging kanselahin ang traslacion, bagkus ay pinaalalahanan lamang ang mga dadalo na doblehin ang pag-iingat.

Aminado ang DILG na mahirap tibagin ang malalim na panata ng mga deboto ng Itim na Nazareno, kaya’t hindi ipapanawagan ng pamahalaan na kanselahin ang taunang traslacion sa Senior Nazareno sa araw ng Lunes.

Ayon kay Sueno, hindi dapat maliitin ang banta ng Maute dahil kilala ang grupong ito na notoryus sa paghahasik ng terorismo katulad ng ginawang pagpapasabog sa Butig, Lanao del Sur kung saan mahigit 30 katao ang sugatan at maaaring pinopondohan umano ito ng international group na ISIS.

Tuloy ang traslacion

Sa kabila ng ser­yo­song banta ng tero­ris­mo, sinabi ni Sueno na malabo nang kanselahin ang traslacion sa Senior Nazareno sa Lunes dahil nakagayak na ang mga deboto at hindi papayag ang mga ito na mabali ang kanilang taunang panata.

“Bahala na si Lord. Talagang very deep ang panata ng ating mga kababayan, mahirap itong baliin. You cannot prevent them from exercising their faith. Talagang wala tayong magawa kundi gawin ang pinakamabisang paraan para matiyak ang seguridad ng kapis­tahan ng Black Nazarene,” anang kalihim.

Gayunman, sa panig ni National Capital Region Police Office (NCRPO) director Chief Supt. Oscar Albayalde, sinabi nito na wala silang anumang info kaugnay ng banta ng pa­nanabotahe bagama’t hindi nawawala ang posibilidad na gumanti ang grupo sa pagkamatay ng kanilang lider.

Sa bahagi umano ng pamahalaan, nakataas ang alerto ng Philippine National Police (PNP) at lahat ng law enforcement units ng pamahalaan para mangasiwa ng seguridad sa Lunes.





Aabot sa 7,763 uniformed personnel ang itatalaga sa lugar kung saan magkakaroon ng tatlong command post na ikakalat sa Quiapo hanggang Luneta.

Ayon pa kay Sueno, sakaling lumala pa ang banta ng Maute group, posibleng pulungin ng PNP at Armed Forces of the Philippines (AFP) ang mga church leaders upang bumalangkas ng kasunduan o kung posible bang kanselahin na lamang pansamantala ang traslacion sa Itim na Nazareno upang maiwasan ang ma­laking trahedya.

Bantay-sarado hanggang sa Miss U pageant

Samantala, inihayag din ng DILG na extended ang pagbabantay at alarma ng pamahalaan laban sa terror threat ng Maute group hanggang sa pageant ng Miss Universe sa Enero 30.

Checkpoint sa Maynila

Magpapatupad ng checkpoint operation sa buong Maynila bilang paghahanda sa isasagawang traslacion ng Itim na Nazareno sa Lunes upang matiyak na walang makakapasok na masasamang-loob o terorista.

Inirekomenda ng NCRPO ang suspensyon ng permit to carry firearms sa buong lungsod ng Maynila mula Linggo, Enero 8, ganap na alas-otso ng umaga hanggang sa Martes, Enero 10, alas-otso ng umaga bilang bahagi ng security measure na ipatutupad para sa traslacion. Magpapatupad din ng traffic rerouting sa mga dadaanan ng prusisyon.