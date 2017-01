‘Push pa more’ sa urban farming

Para matiyak na magkakaroon ng food security ang bansa dala na rin ng overpopulation at matugunan ang problema sa climate change, bumuo ang House committee on food security ng isang technical working group (TWG) na s’yang magko-consolidate ng mga panukalang batas para sa urban farming.

Ayon kay committee chairman at Negros Occidental Rep. Leo Rafael Cueva, layon ng mga panukala na inihain nina Reps. Estrellita Suansing (Nueva Ecija), Michael Odylon Romero (1-PACMAN) at Harlin Neil Abayon III (Aangat Tayo) na masiguro ang sapat na food production at may nutritious food para sa lahat.

Ang urban farming o ‘farming in the city’ ay nanghihikayat na lahat ng maaaring space kahit pa man sa mga gusali ay dapat na pagtaniman gamit ang anumang growing medium gaya ng pots, plots at mga membranes.