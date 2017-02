‘Push pa more’ sa batas kontra sipol

Kung dati ay sa Quezon City lamang at sa iba pang munisipalidad ipinagbabawal at pinaparusahan ang pagsipol sa babae at mga miyembro ng LGBT community, nga­yon ay namumurong ipa­tupad ito sa buong bansa.

Ito ay oras na makalusot ang isinusulong na Senate Bill No. 1326 kung saan gagawin nang krimen ang cat-calling, wolf-whistling, cursing at iba pang kauring gawain na pambabastos o nakakainsulto sa mga babae at mga lesbian, gay, bisexual at transgender (LGBT).

Sa naturang panukala na iniakda at agresibong itinutulak ni Sen. Risa Hontiveros, pagmumultahin nang mula P1,000 hanggang P3,000 at parusang mula 8-oras na community service hanggang sa pagkakulong ng 30 araw ang sinumang mapapatunayang lalabag dito.

Kasama rin sa mapaparusahan ang “use of words tending to ridicule on the basis of actual or perceived sex, gender expression, or sexual orientation and identity including sexist, homophobic and transphobic slurs; or the persistent telling of sex jokes.”

Aabot naman sa mul­tang P3,000 hanggang P5,000 at pagkakulong hanggang anim na buwan ang magpapakita ng maselang bahagi ng katawan sa hina-harass na indibidwal.

Ang stalking naman at panghihipo ay may mul­tang aabot ng P10,000 at pagkakulong ng hanggang anim na buwan.

Inihain ni Hontiveros ang panukala dahil wala pang gumagabay na batas para parusahan ang pambabastos sa kalye, bagkus ay akto sa opisina, work place o establishment lamang ang sinasaklaw ng anti-sexual harassment law.