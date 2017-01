Purisima, Napeñas kinasuhan na sa Sandiganbayan

Isang araw bago ang ikalawang taong anibersaryo ng Mamasapano tragedy na ikinamatay ng 44 Special Action Force (SAF) ng Philippine National Police (PNP), tuluyan nang kinasuhan ng Office of the Ombudsman sina dating PNP Director Gen. Alan La Madrid Purisma at dating SAF Director Getulio Pascua Napeñas.

Kasong Usurpation of Authority at katiwalian ang isinampa kahapon ng Office of the Special Prosecutors (OSP) ng Ombudsman sa Sandiganbayan laban kina Purisima at Napeñas.

Ayon sa OSP, kahit suspendido si Purisima dahil sa hiwalay na kasong may kaugnayan sa maanomalya umanong courier service contract na pinasok nito, nakialam ito sa Oplan Exodus laban sa Malaysian terrorist na si Zulkifli bin Hir, alyas Marwan noong Enero 25, 2015 sa Mamasapano, Maguindanao.

Sinabi ng Ombudsman na nilabag ni Purisima ang chain of command nang makialam ito sa nasabing plano na walang authority mula sa noo’y acting director general ng PNP na si Dir. Leonardo Espina.

Itinuring din ng Ombudsman na Usurpation of Authority ang pakiki­pag-ugnayan ni Napeñas kay Purisima sa Oplan Exodus kahit alam nito na wala nang awtoridad ang suspendidong PNP chief.

Samantala, nanawagan ang grupong Bagong Alyansang Makabayan sa Duterte administration na singilin ang pagkukulang nina dating Pangulong Noynoy Aquino at Purisima sa Mamasapano incident.