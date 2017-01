Punto-por-punto, sagot ni Noy kay PDU30

Tulad ng kanyang ipinangako, naglabas ng mahabang statement kahapon si da­ting Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III upang isa-isang supalpalin ang mga akusasyon ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte hinggil sa na­ging operasyon sa paghuli ng isang international terrorist na naging dahilan ng pagkamatay ng 44 elite forces ng Special Action Force (SAF) sa kamay ng Moro rebels sa Mamasapano, Maguindanao noong Enero 25, 2015.

“Nangako po akong manahimik ng isang taon. Pero nitong Martes, nagsalita si Pa­ngulong Duterte. Sa pakiwari ko: Tama lang po na tumugon ako,” bungad ng tatlong pahinang statement ng dating pangulo.

Ang tanging sagot naman ng Malacañang sa inilabas na statement ni Aquino, “Let’s wait for the independent commission to be formed to look into the matter…We will not venture into giving any opinions. Let us wait for the independent commission to look into the matter. It’s for the commission to make any comments regarding that,” pahayag ni presidential spokesperson Ernesto Abella sa press briefing.

Nanindigan si Aquino na hindi siya ang may kasalanan sa pumalpak na operasyon sa ilalim ng Oplan: Exodus kundi si dating SAF chief P/Dir. Getulio Napeñas na sumuway sa kanyang mga utos na makipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines (AFP) dahil sa posibilidad na mapin­takasi o makuyog ang SAF troopers ng Moro Islamic Liberation Front (MILF), Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) at private armed groups sa nasabing lugar.

“Alam na po natin ang nangyari: Ang atas para mag-coordinate na dapat “days before”, na­ging “time after target”, gaya ng sinabi na rin ng Senate Committee Report. Dahil walang coordination, ang AFP, nagkandarapa, dahil ‘yung mga detalyeng dapat alam nila, gaya ng sino ang tutulungan at saan, saka pa lang nila inaalam,” pagpapatuloy ng dating pangulo.

“Hindi ko maiwasang isipin: Kung sinunod lang ang lohikal at legal kong utos, hindi mangyayari ang trahedya sa Mamasapano,” punto ni Aquino.

Isa-isa ring nilinaw ni Aquino ang mga ibinatong mga katanungan ni Pangulong Duterte, tulad ng kuwestiyon kung bakit ang SAF ang isinabak sa operasyon gayung sa “urban terrorism” lang ito sinanay; bakit hindi ginamit ang Army sa ope­rasyon; ang papel ng Estados Unidos sa ope­rasyon; ang pagpigil umano ni peace adviser Teresita ‘Ging’ Deles sa pagpapadala ng air assets; bakit pinayagan niya ang operasyon kung malalagay pala sa pa­nganib ang buhay ng SAF troopers; kung sino ang nakatanggap ng US$5 milyon reward sa ulo ni Marwan at bakit dalawa lang ang nabigyan ng PNP Medal of Valor.

Aniya, ipinagamit niya ang SAF dahil sa pagtiyak ni Napeñas na ang Seaborne ang elite sa elite ng mga pulis, na kasing husay ang trai­ning at kasing suportado ng pinaka-elite unit ng AFP na Light Reaction Regiment. Bukod dito, ang pulis ang may kapangyarihan para humuli sa isang terorista at hindi ang mga sundalo.

“Wala po akong Amerikanong nakausap ukol sa operasyon bago ito maisagawa at habang ito’y isinasagawa sa Mamasapano. Sa pagkakaunawa ko po, tumulong ang Estados Unidos roon sa equipment at hardware na pinangga­lingan ng intelligence,” diin pa ni Aquino.

“Bago pa man ang panahon ko, tumutulong na ang Estados Unidos sa ating mga operasyon. Ang sa akin, Pilipino ang mga kausap ko. Pilipino ang nagbibigay-ulat sa akin, at Pilipino ang nagsagawa ng misyon. Ultimong asset na nakalapit kina Marwan, asset ng ating gobyerno,” paliwanag pa niya.





Itinanggi rin nitong nakialam si Deles sa ope­rasyon dahil sa wala umano itong pakialam sa law enforcement ope­ration at mali rin umano ang pahayag ng Pangulo, “na papapasukin ko sila at bahala na sila sa buhay nila.”

Wala rin umano siyang alam kung kanino napunta ang limang mil­yong dolyar na ibinigay ng Amerika bilang reward sa pagkakapatay kay Marwan at lalong hindi umano niya pinigil ang pagbibigay ng para­ngal sa SAF 44 dahil ang PNP board ang nagdedesisyon sa bagay na ito.

“Sa pagtatapos, kung may kasalanan po ako bilang Pangulo nu’ng panahong iyon, ito po: ni minsan, hindi pumasok sa isip kong magagawa ni Napeñas na magsinunga­ling sa Pangulo ng Pilipinas. Pinagkatiwalaan ko ang isang two-star police officer, na ako pa mismo ang nag-promote. Naniwala akong itong graduate ng PMA ay tatalima sa values ng paaralan na ‘Courage, Integrity, Loyalty’,” pagtatapos ng dating pangulo.

Kapuna-puna naman na hindi binanggit ni Aquino si dating PNP chief Director General Alan Purisima na nakialam sa operasyon kahit na suspendido ito ng Ombudsman nang panahong iyon.