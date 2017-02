Punta na sa TNK caravan ng DOLE!

Hinimok ni Labor and Employment Secretary Silvestre H. Bello III ang mga jobseekers at mga ­graduating students na lumahok sa idaraos nilang Trabaho, Negosyo at Kabuhayan (TNK) Caravan sa Marso 3 at 4 sa River Banks Center sa Marikina City.

“I advise the participants to attend our learning sessions on the first day of the caravan before ­going to the job fairs on the second day. These lectures will equip them with information on the job market as well tips on how to start their own business, if they are inclined on opening one,” ayon kay Bello.

Magkakaloob umano sila ng learning sessions sa employment coaching, employee rights at benefits, mga tips kung paano magsimula at magpalago ng negosyo at kung paano makakakuha ng tulong mula sa pamahalaan.

Ang session sa employment coaching na may ­titulong “Kasanayan sa Paghahanap ng Trabaho,” isang kinatawan mula sa Bureau of Local Employment (BLE) ang tatalakay sa mga oportunidad sa key employment generating at emerging industries ng bansa, mga kaalaman at kasanayang kinakailangan ng mga employers, at mga government interventions sa job matching.

Sa session naman hinggil sa karapatan at mga ­benepisyo ng mga empleyado, na may titulong ­“Kagalingan at Karapatan ng Manggagawa,” magbibigay ng lecture ang mga kinatawan ng Bureau of Labor Relations (BLR) at Bureau of Working ­Conditions (BWC), hinggil sa mga ispesipikong probisyon ng Labor Code, tulad ng employee classification, karapatan sa trabaho, welfare, health at safety, at statutory benefits, na may kaugnayan sa wage employment.

Nabatid na ang dalawang araw na aktibidad ay isina­gawa sa pakikipag-ugnayan ng Marikina local government at tanggapan ni Congressman Bayani Fernando.Maaring tumawag sa DOLE Hot Line 1349 o 5273000 loc. 621-627 para mag-inquire.