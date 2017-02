PULIS BINAYARANG PUMATAY

Inakusahan ng Amnesty International (AI) ang administrasyon ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na umano’y nasa likod at nag-uutos sa mga pulis at hired killers na likidahin ang mga sangkot sa ipinagbabawal na gamot kapalit ng P5,000 hanggang 15,000 kada ulo.

Ito ang lumabas sa pag-iimbestiga ng nasabing human rights watchdog kung saan base sa 33 kaso ng pagpatay sa 59-katao, inamin ng ilang hired assassins na binabayaran umano ang mga ito ng $100 o katumbas ng P5,000 ng mga pulis sa bawat napapatay na drug user habang P10,000 hanggang P15,000 naman kung ang napapatay ay drug pusher.

Nakasaad din sa ulat ng AI na nagiging sistematiko ang tinatarget na karamihan ay mga mahihirap at walang laban. Bawat drug operation umano ng pulisya ay may kapalit na kabayaran.

“This is not a war on drugs, but a war on the poor. Often on the flimsiest of evidence, people accused of using or selling drugs are being killed for cash in an economy of murder,” sabi ni Tirana Hassan, Amnesty International’s Crisis Response Director.

Simula umano nang manungkulan si Duterte noong Hulyo 1, 2016, inamin ng pulisya na nasa 2,500 na ang napapatay na sangkot sa ilegal na droga sa ilalim ng “Oplan Tokhang”.

“We always get paid by the encounter. The amount ranges from 8,000 pesos (US $161) to 15,000 pesos (US $302). That amount is per head.

So if the operation is against four people, that’s 32,000 pesos (US $644). We’re paid in cash, secretly, by headquarters. There’s no incentive for arresting.

We’re not paid anything,” sabi ng AI base sa pahayag ng isang pulis na miyembro ng PNP sa loob ng 10-taon at may ranggong Senior Police Officer 1.

Walang pera ang PNP

Samantala, mahigpit na pinabulaanan ni Philippine National Police chief Director General Ronald dela Rosa ang nasabing bintang. Aniya, walang pera ang PNP para bayaran ng P5,000 hanggang P8,000 ang mga pulis na makakapatay ng adik at tulak.





“Ewan ko kung sinong nagbabayad. Ako, wala akong perang pambayad kung totoo man ‘yan.

Hindi po binabayaran ‘yang mga pulis na ‘yan…Ako, ang PNP po, walang funding para sa ganung babayaran. Babayaran ‘yung pulis na nakapatay? Bakit mo babayaran?” tugon ni Dela Rosa.

“You shut up!”

Inupakan naman ni Pangulong Duterte ang mga international human rights group na huwag umepal dahil kailangan niyang resolbahin ang mabigat na problema na kinakaharap ng Pilipinas laban sa ilegal na droga.

“Iyong mga international human.. You don’t mean anything to me, you shut up.

I have a problem to solve and it is my country’s problem. Do not mess up with me,” paghahayag ni Duterte sa oath-taking ng mga bagong opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa palasyo ng Malacañang.

Binanggit din ng Pa­ngulo na ngayong si US President Donald Trump na ang nakaupo sa White House dapat nang tigilan ng mga pumupuna kung tama o mali ba ang kanyang ginagawa dahil si Trump mismo ay nagsabing tumpak ang kampanya ng Pilipinas laban sa ilegal na droga.

Nasaan ang ebidensya!

Hinamon ni Senador Panfilo Lacson ang AI na maglabas ng ebidensya kaugnay ng umano’y may nakukuhang pera ang mga pulis sa bawat napapatay na drug suspect.

“I don’t know kung saan nanggaling ang information ng AI. But you know, accusing is one thing, proving it is another thing. Kaila­ngan may ebidensya. Unless magprisinta ng ebidensya ang AI, it will just remain loose talk or rumor,” giit ni Lacson.

Inamin naman ni Lacson na matagal na niyang naririnig ang tsismis na binabayaran ang mga pulis sa kanilang napapatay sa war on drugs kung saan lihim niyang pinaim­bestigahan ito subalit wala siyang nakuhang kumpirmasyon.

Bukod dito, duda ang senador kung saan kukuha ng pondo ang Philippine National Police (PNP) dahil wala namang ganitong item sa General Appropriations Act (GAA).