Public teachers, nurses nganga sa umento

By Jun Tadios

Nagpupuyos sa galit ang grupo ng mga guro sa pangakong ‘laban-bawi’ ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa P10,000 across-the-board wage increase sa mga public school teachers at pati na sa mga nurses.

Sa inilabas na pahayag ng grupong Teachers’ Dignity Coalition (TDC), tinuligsa ng mga guro ang pahayag ni Budget Sec. Benjamin Diokno kung saan tahasang sinabi ng kalihim na malabong matulad sa wage hike ng pulis at sundalo ang mga guro at nurse.

Ayon kay Diokno, masyadong mataas o competitive na ang sweldo ng mga guro na nagtuturo sa mga pampublikong paaralan kaya’t malabong iprayoridad ng gobyerno ang 100% na salary hike na katulad ng ginawa sa mga taga-Philippine National Police (PNP) at Armed Forces of the Philippines (AFP).

Depensa ng Department of Budget and Management (DBM), siguradong maoobliga ang gobyerno na magtaas ng buwis kung pipilitin na doblehin ang suweldo ng mga mga guro at nurse.

Pero sa pananaw ng TDC, hindi makatwiran ang palusot ni Diokno dahil tila mayroon umanong ‘favoritism’ sa gobyerno ni Pangulong Duterte kung saan mga pulis at militar lamang ang pinapaboran ng DBM.

“Bakit tila military at kapulisan lamang ang inaasikaso ng DBM? Noong Disyembre 2015 panahon ng kampanyahan, paulit-ulit ang pangako ng Duterte-Cayetano (Senador Alan Peter) tandem na ibibigay ang P10,000 umento sa mga guro dahil hindi ito natupad ng Aquino administration noon. Pero anyare na naman? Kinakawawa ng gobyernong ito ang hanay ng mga guro, gayong sa amin nakasalalay ang dunong at kinabukasan ng bansang ito,” giit ni Benjo Basas, national chairman ng TDC.