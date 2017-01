PROSECUTOR ITINUMBA 

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pinagbabaril hanggang sa mapatay ang isang assistant city prosecutor ng Quezon City ng mga armado at hindi pa kilalang mga suspek sa Brgy. Old Balara, ng nasabing lungsod, kahapon ng madaling-araw.

Ayon kay QCPD Director Chief Supt. Guil­lermo Lorenzo Eleazar, nakilala ang biktima na si Johanne Noel Mingoa y Medina, 46, married at naninirahan sa No. 43 Mapagkumbaba St., Brgy. Sikatuna Village, Quezon City.

Habang personal narin ipinag-utos ni Chief/Supt. Eleazar sa Criminal Investigation Detection Unit (CIDU) at sa Follow-Up Unit ang masusing imbestigasyon sa pagkaka­kilanlan at pagtugis sa posibleng mga suspek.

Sa report na isinumite kay Eleazar, nangyari ang krimen dakong ala-1:20 ng madaling-araw sa tapat ng Cebu Lechon Sutokil Restaurant and Barbecue, sa Commonwealth Ave. Brgy. Old Balara, Quezon City.

Base sa naging inisyal na pahayag kay Supt. Lito Patay, hepe ng QCPD Batasan Police Station 6 ni Rodrigo Catalo, 56, security guard ng Golden Home UPVC Corporation na nakasaksi sa insidente sinabi nitong nakita niya ang biktima na naglalakad habang may kausap umano sa telepono habang papunta sa nakaparada nitong sasakyan na kulay pulang Toyota Montero na may conduction sticker na No. NK9998.

Nang bigla nalang umanong dumating ang isang kulay itim na kotse at huminto ‘di kalayuan sa biktima at bumababa ang lalaking sakay nito at basta nalang pinagbabaril sa iba’t ibang parte ng katawan si Mingoa na agarang ikinasawi nito.