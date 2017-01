PRODUCERS NG MISS ‘U’, MALULUGI!

By Jojo Gabinete

Umabot na sa US$14 million ang gastos sa 65th Miss Universe at ayon ito kay former Ilocos Sur Governor Luis ‘Chavit’ Singson na malaki ang kinalaman kaya magaganap sa Pilipinas ang most prestigious beauty pageant sa buong mundo.

US$12 million ang kailangan na budget para maidaos sa bansa ang Miss Universe pero inamin ni Singson na lalong nadaragdagan ang gastos nila ng kanyang mga kasosyo habang papalapit ang grand coronation sa January 30 kaya may posibilidad na malugi sila.

Sinabi ni Singson na hindi nito alam kung kailan matatapos ang gastos pero tiniyak niya na wala nang atrasan.

Nagkaroon din ng problema sa budget nang idaos sa Pilipinas ang 43rd Miss Universe noong 1994 dahil nag-back out ang ilang mga sponsor mula sa private sector kaya hindi natupad ang inaasahan P10 million profit mula sa nasabing beauty pageant.

Napilitan na mag-abono sa mga gastos ng Miss Universe 1994 ang pamahalaan ni then President Fidel Ramos na malabo na mangyari sa 65th Miss Universe dahil sa mahigpit na utos ni President Rodrigo Duterte na hindi maglalabas ng pera para sa nasabing event ang administrasyon niya.