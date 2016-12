Problemado si Sec. Aguirre

May namumuong “turf war” sa pagitan nina Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at Commissioner Jaime Morente ng Bureau of Immigration (BI) na nasa ilalim ng administrative control ng ­Department of Justice (DOJ).

Dating chief of police ng Davao City si Morente at kila­lang malapit kay Pangulong ­Rodrigo Duterte kaya siya na-appoint bilang BI commissioner. At dahil presidential appointee si Morente, hindi siya puwedeng galawin ni Secretary Aguirre.

Kaya nag-appoint si Aguirre ng deputy commissioners sa BI na kontrolado niya at ito ang mga brod niya sa Lex Talionis Fraternity na sina Al Argosino at Mike Robles na gaya ng DOJ secretary ay graduate ng San Beda College of Law.

Si Aguirre din ang nag-appoint kay retired Police Director Charles Calima bilang BI intelligence chief pero sa pagkakaalam ko ay nirekomenda siya ni Commissioner Morente­ na classmate niya sa Philippine Military Academ­y at parehong miyembro ng Class ’81.

Kaya nga nakakapagtaka kung bakit kinukuwestiyon ngayon ni Aguirre ang pagpapatakbo ni Morente ng BI at ginagamit pang rason ang plano nitong pag-appoint sa 18 opisyal ng BI na dating mga tauhan ni Commissioner Siegfried Mison sa ilalim ng administrasyong Aquino.

“He (Morente) wanted to appoint 18 officials but I disapproved them because they were all part of the old administration under Mison. We can’t move forward if we don’t change the culture and the people,” pahayag ni Aguirre sa mga mediamen.

May nakapagbulong sa akin na kaya galit si Aguirre sa BI commissioner ay sa dahilang si Morente ang nagbigay­ ng go-signal kay Calima na magsagawa ng counter-­intelligence laban kina Argosino at Robles at ito ang dahilan kung bakit binigyan ng P18 million si Calima ng dalawang deputy commissioner.

Ayon sa aking source, hawak nina Morente at Calima ang mga ebidensya laban kina Argosino at Robles at kabilang dito ang tape-recorded conversation noong nakipagmiting ang grupo ni Jack Lam kina Argosino at Secretary Aguirre noong gabi ng Nobyembre 26 sa Shangri-La ­Hotel sa Bonifacio Global City.

Sa pagkakaalam ko, may video footages din na ­hawak sina Morente at Calima at naipakita na nila ito sa dalawang opisyal ng Malacañang na parehong nagulat sa kanilang mga narinig ng mga conversation noong Nobyembre 26.

Ang tanong ng marami ay kung alam ba ni Secretary Aguirre ang tungkol sa extortion sa grupo ni Jack Lam?





Kung si Aguirre ang tatanungin, wala siyang alam sa extortion dahil maliwanag na sinabi niya kay Wally­ Sombero­ na siyang nagpatawag ng miting na huwag nilang susuhulan ang kanyang mga tauhan sa BI. “Do not ­corrupt my men.”

At imbes na extortion, bribery ang sinabi ni Aguirre sa media ilang araw bago inilabas ng peryodistang si Ramon­ Tulfo ang tungkol sa extortion kay Jack Lam nina Argosino­ at Robles.

Sa katunayan, si Aguirre ang unang nagsabi sa media ng tungkol sa bribery attempt ng grupo ni Jack Lam pero kaagad siyang kumambyo rito at sinabing hindi consummated kung kaya hindi niya ipinaaresto si Lam nang makaharap niya ito.

Nang pumutok na ang iskandalo sa media at sinabi ni Sombero na may technical intelligence silang hawak,­ agad na nagsalita si Aguirre at sinabing wiretapping ang ginawang­ recording sa miting at ito ay iligal at hindi ­admissible sa korte. Kung walang alam si Aguirre sa extortion, hindi ba’t interesado siyang marinig ang laman ng tape recordings ng miting para masiguro niya kung nag-extort nga sina Argosino at Robles?

Pero imbes na ­pa­kinggan, ­idinemanda ng kanyang mga ­ka-brod na sina ­Argosino at Robles sina Morente, Calima at Sombero dahil sa paglabag sa anti-wiretapping law sa Parañaque City Pro­secutor’s Office.

At ngayong alam na ng dalawang ­opisyal ng Malacañang ang ­tungkol sa wiretapped conversation, mukhang ­madaragdagan ang problema ni Secretary Aguirre. ­Abangan…