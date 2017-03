Pres Duterte, may bagong apo

Latest News as of 4:09 pm

Isang malusog na ‘baby boy’ ang isinilang ni Davao city Mayor Sara Duterte-Carpio.

Sa Instagram post ng mister ni Inday Sara na si Atty. Manases Carpio, isinilang ang pangatlo nilang supling kaninang 12:56 ng tanghali at may timbang itong 5.3 pounds o 2.42 kilos.

“Thank you, Lord, for the gift of life,” bahagi ng mensahe ni Carpio sa social media matapos ang ligtas na delivery ni Mayor Inday Sara.

Matatandaang naging maselan ang pagbubuntis ng alkalde dahil triplets ang pinagbubuntis nito, pero aksidenteng namatay ang dalawa sa unang linggo ng kanyang pagdadalang-tao.

Ang baby boy ni Mayor Inday Sara ay pinangalanang Stonefish at pang-siyam na apo ni Pangulong Rodrigo Duterte.