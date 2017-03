Pres Duterte, gustong makipag ‘eyeball’ sa mga kritiko ng Tokhang

By Abante Online Reportorial Team

Hinamon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang grupong Human Rights Watch (HRW) na bisitahin siya sa Malacañang at duon ilabas ang mga sinasabi nilang ulat sa extrajudicial killings at mga nakalap na datos sa libu-libong napatay sa ilalim ng kampanyang ‘drug on war’ ng pamahalaan.

Ayon sa pangulo, kaya niyang depensahan sa lahat ng pagkakataon ang kampanya laban sa illegal na droga.

Hindi rin nagustuhan ni Duterte umano’y pang-iintriga ng mga human rights group sa kanyang pahayag hinggil sa bantang pagpapa-patay nito alang-alang sa kampanya para mawala ang illegal na droga sa bansa.

Matapang ang inilabas na ulat ng HRW kung saaan tahasang sinabi ng grupo na ‘criminally liable’ si Pangulong Duterte sa pagkamatay ng libu-libong casualty sa ‘war on drugs’.

Bilang tugon sa inilabas na ulat ng HRW na may titulong ‘License to Kill’, iginiit ng pangulo na dapat ay ilahad ng grupo ang mga sinsabi nilang datos at ebidensya upang hindi lumikha ng kalituhan sa publiko.