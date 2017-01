PRANGKAHAN: Sana maging mabait ang 2017 sa sambayanang Pilipino

Hindi na tayo dapat magtaka­ kung bumaligtad na naman si ­Pangulong Duterte sa kanyang mga pasiga-siga. Ganu’n talaga ang mga tikalon.

Alam ng Pangulo ang salitang tikalon. Salitang Ilonggo at Kinaray-a ‘yan.

Isipin na lang natin ang ­totoong matapang, hindi nagyayabang. ­Hindi nagbibida ng sariling ginawa.

‘Yung pasiga-siga, parang lata ‘yan: kapag pinukpok at maingay, walang laman ‘yan.

Noong isang linggo, sa harap ng mga biktima ng typhoon Nina, ibinida na niya na minsan may isang Intsik na kidnapper na hinulog niya sa helicopter.

Sinabi niya ito habang nagbibigay siya ng babala sa mga corrupt na opisyal ng pamahalaan.

Ito ang eksakto niyang sinabi ayon sa report ng Reuters: “If you are corrupt, I will fetch you using a helicopter to Manila and I will throw you out. I have done this before, why would I not do it again?”

Ngunit sa interbyu niya kay Jessica Soho ng GMA-7 pinabu­laanan niya ang kanyang ibinida ilang araw lang ang nakaraan.

Sabi niya si “Tulfo” raw ang may kuwento nun. Hindi niya sinabi kung sino sa magkakapatid na Tulfo ang kanyang tinutukoy.

Ito ang sinabi niya nu’ng tinanong ni Jessica tungkol sa ipi­nagyayabang niya sa harap ng maraming tao ang pag­hulog niya sa helicopter ng kidnapper kuno. “Kay Tulfo ‘yon. Sa column niya noon pa raw.”





Nang tanungin siya ni Jessica kung may pinatay talaga siya na hindi nanlalaban, hindi siya sumagot ng “Oo” o “Hindi”.

Ang sagot niya: “Ano ka ba, executioner? Hindi ka ­lalaki kapag ganu’n.”

Nang inulit ni Jessica ang tanong, ang sagot niya hindi raw niya sasabihin kung nangyari talaga o hindi: “Ganito ‘yan, you can never get a validation from me whether it is true or ­whether it happened or didn’t happen.”

“Because you’re a lawyer,” sabi ni Jessica.

Hindi lang ‘yan, sabi ni Duterte at nagkuwento na naman siya: “May tatlong suspect. Walang magsalita. ‘Saan ‘yung hostage n’yo?’ Walang magsalita. Tapos nahuli sila… Sino sila? Walang magsalita. Ganito ‘yan sa sine lang ‘yan. ‘Ayaw mo magsalita?’ Ihulog mo ‘yan. Sa sine lang. Dalawa na lang. ‘Ayaw n’yong magsalita?’ Magsabi magsalita kami… Ihulog mo na lang.”

“So hinulog n’yo?” tanong ni Jessica.

Tumawa lang si Duterte: “Sa sine lang ‘yon.”

Hindi lang naman ngayon nagyabang si Duterte na ­talagang pumapatay siya.

Sabi ng dating miyembro ng Davao Death Squad na si ­Edgar Matobato, totoo raw na pumapatay si Duterte ng mga taong hindi nanlalaban. Hindi ‘yung shootout ng mga bida sa pelikula.

Kaya lang tama naman ang obserbasyon ni Jessica na hindi niya aaminin dahil abogado siya. Kaya dahil pa-macho-macho nga, sa isip niya bibilib sa kanya ang marami kapag magyayabang siya.

Ang problema lang Pangulo siya ng Pilipinas at ­nanumpa ­siyang ipatupad ang Saligang Batas na kasama roon ang karapatan ng bawat tao na mabuhay at hindi siya dapat ­patayin na hindi dumaan sa proseso ng batas.

Sana maging mabait ang 2017 sa sambayanang Pilipino.

***

Blog:www.ellentordesillas.com

E-mail:ellentordesillas@gmail.com