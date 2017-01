PRANGKAHAN: Pulis na kriminal: salot sa mamamayan

Sa talumpati ni Pangulong Duterte sa harap ng mga opisyal ng Philippine National Police (PNP) noong Huwebes sa Malacañang, wala siyang binanggit tungkol sa karumal-dumal na krimen na ginawa ng mga opisyal ng pulis sa loob ng Camp Crame, ang headquarters ng mga pulis sa Quezon City.

Napakalaking dagok ito sa kapulisan at sinabi nga ni PNP Chief Director General Ronald ‘Bato’ Dela Rosa na hiyang-hiya siya, gusto na raw niyang matunaw sa hiya.

Ngunit ang Pangulo, walang sinasabi. Sabi ni Dela Rosa galit daw si Duterte.

Hintayin natin. Sa talumpati nga niya noong Huwebes, ganu’n pa rin ang sinasabi niya. Naka-focus pa rin siya sa kampanya laban sa droga. “You know, I should believe my police or otherwise I’ll tell them stop working. Pero sabi ko hindi ko pababayaan iyong police na nagtatrabaho. Kaya ang ano ko sa — if you work in the performance of your duty, I will protect you. Wala kayong problema. Kita naman ninyo ako ang sumasagot lahat. If there is somebody, he will go to — hindi sabi nila mga extra-judicial killings. If there is somebody who will go to jail, I will rot in jail, wala kayong problema. Ako. And if somebody is killed there along the way, I’d like to volunteer.”

Ang simbahan pa nga ang kanyang tinira.

Wala namang kontra sa programa laban sa iligal na droga. Ngunit ang solusyon ay dapat napag-aralan at hindi lang patay, patay.

Itong solusyon ay nagbubunga ng mas maraming problema at ang ilan diyan ay ang pagbalewala sa karapatang pantao o human rights at abuso sa hanay ng mga pulis.

Grabe ang ginawa ng grupo nitong si Senior Police Officer 3 Ricky Sta. Isabel. Kinuha ang Koreanong negosyante na si Jee Ick-joo at ang katulong na babae sa kanyang bahay sa Angeles City ng mga pulis. Tokhang o anti-drug na operasyon daw.

Dinala sila sa Camp Crame. Pinakawalan ang katulong. Habang nasa sasakyan, na malapit lang sa opisina ni Dela Rosa, mga ika-10 ng gabi, pinatay daw ni Sta. Isabel ang Koreano sa pamamagitan ng pagsakal.

Dinala ang bangkay sa punerarya, Gream Funeral Services, sa Caloocan at pinapa-cremate. Nagbigay daw ng P30,000 at golf set bilang bayad. Ang punerarya ay pag-aari ni Gerardo Santiago, isang dating pulis na ngayon ay chairman ng Barangay 165.





Mukhang may sabwatan ito dahil hindi naman basta mag-embalsamo o mag-cremate ang punerarya na walang papeles.

Nang lumabas ang balita tungkol kay Jee unang linggo ng Enero, nag-file daw ng leave of absence sa Caloocan si Santiago at pumunta raw sa Canada.

May mataas pang opisyal na nabanggit na sangkot, “Dumlao”­ daw.

Ang masakit pa nito, napatay na nga si Jee, hiningian pa ng P5 milyon na ransom na binigay naman ng asawa. Humihingi pa ng dagdag ngunit hindi na nagbigay ang asawa.

Nakakabahala at nakakagalit itong pagpatay kay Jee dahil ang may gawa ay mga pulis na ang tungkulin ay magprotekta ng taumbayan.

Sinusuwelduhan ang isang pulis at binibigyan siya ng armas para magawa niya ang kanyang tungkulin na pangalagaan ang mamamayan.

Kung gagamitin niya ito laban sa mamamayan na dapat niyang proteksyunan, hindi siya ordinaryong kriminal. Salot siya sa mamamayan.

