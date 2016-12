PRANGKAHAN: Presidential Clarification Office

By Ellen Tordesillas

Dapat palitan na lang ang Presi­dential Communications Office (PCO) ng Presidential Clarification Office dahil ang ginagawa nila ngayon ay magpaliwanag ng mga nakakabulabog na mga salita ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Kadalasan, ang kanilang paliwanag ay taliwas sa mga sinabi ng Pangulo.

Hindi rin yata bagay ang “Clarification” dahil kadalasan lalo ngang lumalabo ang usapan sa kanilang ginagawang paliwanag. Pwede siguro ang Presidential Obfuscation Office.

Naaawa na ako kay Press Secretary Martin Andanar. Mabait pa naman siya.

Nang in-interview siya ni Rico Hizon ng BBC tungkol sa sinabi ng Pangulo na siya mismo ang nagpapatay ng mga nahuhuling sangkot sa iligal na droga, kulang na lang sabihin niya na huwag n’yong paniwalaan ang Pangulo, hindi niya alam ang kanyang sinasabi.

Katulad na lang ng sinabi niya na isasantabi raw niya ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na nagpapabor sa Pilipinas laban sa China sa mga pinag-aagawang parte ng South China Sea kasama na doon ang Spratlys at Scarborough Shoal.

Sumisipsip kasi si Duterte ngayon sa China. Kabaligtaran naman ng ginawa ng kanyang sinundan na si Pangulong Benigno Aquino III na inaway naman ang China at lalong nagpakatuta sa Amerika.

Inisnab ng China ang kasong isinampa ng pamahalaang Aquino laban sa mapa ng China na sumasakop ng buong South China Sea at nasama doon ang teritoryo ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan.

Noong Lunes, sinabi ni Andanar na maraming beses nang sinabi ng Pangulo na hindi siya lalabas sa apat na sulok ng desisyon ng Arbitral Tribunal at isa na doon ay iligal ang mapa ng China na nine-dash line.

Ang isa ring sinabi ni Duterte na binabaligtad ng kanyang mga tagapagsalita ay tungkol sa pagputol ng relasyon sa Estados Unidos.





Dahil sa pinuna siya ni Pangulong Barack Obama at iba pang opisyal, pinagmumura niya at sinabing puputulin na raw niya ang relasyon sa Amerika. Puputulin na raw niya ang ­Visiting Forces Agreement (VFA) at pauuwiin na ang mga sundalong Amerikano na nasa Pilipinas.

Ngunit wala namang order na opisyal. Hanggang salita lang.

Noong isang linggo, sinabi ng U.S. Embassy sa Manila na nagdesisyon ang kanilang pamahalaan na ipagpaliban ang pagpapalabas ng tulong para mabawasan ang kahirapan sa Pilipinas dahil sa paglabag ng karapatang pantao ni Duterte sa kanyang kampanya laban sa iligal na droga.

Siyempre, nagwala naman si Duterte at sinabi na naming pauwiin na ang mga Amerikanong sundalo dito sa Pilipinas at sa China at Russia na lang siya makipagkaibigan.

Sinabi naman ni Presidential Communication Assistant Secretary Marie Banaag na “warning” lang ‘yun ng ­Pangulo. Wala naman daw siyang order na putulin na ang VFA. Hintay na lang daw tayo sa susunod niyang hakbang o sasabihin.

Oo nga naman. Baka bukas iba na naman ‘yan.

