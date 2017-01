PRANGKAHAN: Paano kung ang inaakusahan mo ay kasama sa nagpoprotekta ‘kuno’ sa iyo?

Sa isinampa na petisyon ng Center Law sa Supreme Court noong Huwebes ng mga survivor ng tokhang sa Payatas, may ikinuwento sila na nakakapanindig ng balahibo.

Nangyari ito sa tokhang noong Agosto 21, 2016, mga limang buwan na ang nakaraan, sa Payatas, ang lugar na kilalang tambakan ng basura. Limang lalaki at dalawang babae ang dumating. Pinaghuhuli at pinagbabarail sina Marcelo Daa Jr., Raffy Gabo, Anthony Comendo, Jessie Cule at Efren Morillo na naglalaro ng pool.

Patay ang apat ngunit milagro na nabuhay si Morillo.

Ang nakapangingilabot na parte ng salaysay sa petisyon ay ito:

“A few days after the killings, a television reporter of GMA 7, Jay Taruc, and his crew visited the place of the incident in Area B, Group 9, Brgy. Payatas and sought to interview witnesses. However, no one agreed to speak with him or even come near him because unbeknownst to him, the police escort he took with him to the area is PO3 Allan Formilleza, one of the policemen involved in the killings. All the members of the community were terror-stricken at the sudden appearance of Formilleza that day.”

Ilang araw pagkatapos ang nangyaring pagpatay, pumunta si Jay Taruc ng GMA7 sa lugar ng pinangyarihan ng krimen para mag-interview ng mga nakakita sa nangyari. Ang kasama ni Jay ay isa sa mga pulis na pumatay sa mga walang kalaban-laban na mga taga-Payatas.

Kung hindi ka ba naman kikilabutan.

Kasama si Formilleza sa mga kinasuhan ng Center Law sa Supreme Court. Kasama rin ang opisina mismo ng Philippine National Police Chief Dir. General Ronald dela Rosa; PSSupt. Guillermo Lorenzo . Eleazar, QCPD director; P/Supt. Lito Patay, QCPD PS 6 Station Commander; P/SI Emil S. Garcia; PO3 Allan Formilleza; PO1 James Aggarao and PO1 Melchor Navisaga at iba pang kasama nila.

Naalala ko ang kuwento ni Teresita Ang See, ang tumutulong sa mga nakidnap na mga Tsinoy, ang isang kaso ng batang nakidnap na nabawi pagkatapos sila nagbayad ng ransom. Pinapunta sila sa Camp Crame para magbigay pa ng ibang detalya ng kidnapping para daw makatulong sa paghuli ng mga kidnapper. Nanginig ang bata nang makita sa opisina sa Camp Crame ang isa sa mga kidnapper niya na mataas pang opisyal.

Ang nangyari sa Payatas kung saan mga pulis ang sangkot sa krimen ay hindi pambihira. Nagiging karaniwan na.





Mas grabe pa nga ang nangyari sa Koreanong opisyal ng Hanjin Shipping na si Jee Ick-Joo, na kinuha sa bahay niya sa Angeles City ng grupo ng mga pulis at dinala sa Camp Crame. Doon siya mismo pinatay sa loob ng sasakyan na naka-park ilang metro lang ang layo sa opisina at bahay ni PNP Chief Dela Rosa.

Nakakabahala rin ang video na pinakita ni Sen. Panfilo ‘Ping’ Lacson na nagtatamin ng mga shabu sa isang opisina bago nila ni-raid. Extortion ang kaso.

Ang trabaho ng pulis ay proteksyunan ang mamamayan. Binabayaran sila para gampanan ang trabahong ‘yun. Binibigyan sila ng armas para magawa nila ang kanilang trabaho.

Nakakapanghilakbot na ginagamit ang mga armas na ‘yan laban sa mamamayan.

Sa petisyon sa writ of amparo, humihingi ng proteksyon sina Morillo at mga kamag-anak ng mga napatay na patuloy nakakatanggap ng banta sa kanilang buhay.

***

