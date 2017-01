PRANGKAHAN: Operasyon sa pagtanggal kay Robredo

By Ellen Tordesillas

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Kung sa basketball, full court press ang ginagawang operasyon laban kay Bise Presidente Leni ­Robredo.

Si Presidential ­Communications Office (PCO) Secretary Martin ­Andanar mismo ang sumususog sa isyu, kung isyu nga ‘yun, ang ­‘Leni Leaks’.

Ano ba ‘yung ‘Leni Leaks’? ­E-mail lang ‘yun ng mga Fil-­Americans na binigyan lang ng kopya si Robredo. Usapan ‘yun ng mga anti-Duterte na Fil-Americans na gustong mag-resign si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi sumali si Robredo sa diskusyon.

Pinagbawalan si Robredo na dumalo sa cabinet meetings kaya minabuti na niyang mag-resign na lang bilang Housing Secretary.

Noong isang linggo, bilang Bise Presidente, inimbita siya sa New Year na Vin d’honneur sa Malacañang. Ilang araw bago ang okasyon, binawi ang imbitasyon.

Akala talaga ni Duterte hari siya na kung ano ang gusto niya, ‘yun ang masusunod. Hindi niya naisip na okasyon ‘yun ng opisina ng Presidente.

Hindi niya birthday party ‘yun na pwede siyang mamili kung sino ang iimbitahin.

Sa gitna ng ganitong pambabastos sa Bise Presidente, walang simpatiya ang marami. Sa survey ng Social ­Weather Stations (SWS), bumaba ang satisfaction rating ni Robredo. Parang hindi nila gusto na hindi siya kakampi ni Duterte.

Noong isang linggo, nagulat ako nang sinabi sa akin na ­delikado si Robredo sa desisyon na ilalabas ng Supreme Court tungkol sa kaso ng hindi pag-file ng Liberal Party (LP) ng Statement of Contribution and Expenses o SOCE.

May memorandum ang Commission on Elections ­(Comelec) na dapat Hunyo 8, ang lahat ng partido at kandidato ay mag-file ng kanilang SOCE. Ang hindi makagawa ay hindi makaka-upo sa puwesto.





Hindi nakapag-file ang LP. Ngunit binigyan sila ng extension ng Comelec. At nakapag-file naman sila sa extended deadline.

May dalawang petitioner na nagreklamo sa Supreme Court at sabi nga, baka lumabas ang desisyon sa susunod na mga araw.

Sabi ng mga abogado, kapag ang desisyon ay iligal ang extension, lahat ng nanalong kandidato na LP ay tanggal sa puwesto. Kasama doon si Robredo, pitong senador, mga 100 na congressman at marami pang mga lokal na opisyal.

Kapag natanggal si Robredo, ang magiging Bise Presidente ay ang Senate President na ngayon ay si Koko Pimentel.

Kapag natanggal ang mga LP sa Senado at House of ­Representatives, lalong mahahawakan na ni Duterte ang ­Legislative. Nakakabahala.

***

Blog: www.ellentordesillas.com

E-mai: ellentordesillas@gmail.com