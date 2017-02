PRANGKAHAN: Maling datos, maling paraan

Sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, 40 porsiyento ng mga pulis ay corrupt.

Sabi naman ng kanyang ­Philippine National Police (PNP) chief na si Ronald ‘Bato’ dela Rosa, dala­wang porsiyento lang naman.

Teka, mag-usap nga kayong mag-amo. Kaya nagkakandaloko-loko ang bansa dahil sugod lang kayo ng sugod na hindi sapat ang kaalaman o ang ebidensya.

Sa kanyang press conference sa Malacañang noong Enero 29, ito ang kanyang sinabi pagkatapos mabulgar na pulis mismo ang sangkot sa pagkaka­patay sa Koreanong negosyante na si Jee Ick-joo at sa robbery-extortion ng ibang Koreano sa Angeles City.

“Kaya ang mga pulis, kayo talaga ang pinaka-corrupt. That’s why I said when I got elected, corrupt to the core kayo. It’s in your system because kayo lang kasi ang nakakapagpasyal outside, given the power to enforce the law and to arrest persons. Ginamit ninyo iyan sa kalokohan kasi kayong mga pulis, hindi lahat, it’s almost about 40 percent of you guys are really — na sanay sa corruption. Even the graduates of PNPA, mga second lieutenant or first iyan, pag-graduate niya maghanap ng assignment kung saan iyong may pera. Kung ganoon, ang balita ko sa Basilan pati sa Jolo maraming gold doon na binaon noong panahon ng giyera. I-assign ko kayo doon — ganito iyan, alam ko sikreto ninyo, matagal na akong Mayor eh. Kayo kapag na-demanda, nakapatay, nag-hold up ganoon, you disappear.”

Ang sinasabi naman ni Dela Rosa, ang dalawang porsi­yento lang ay ang 151 na tiwaling pulis na ipapadala niya sa Autonomous Region for Muslim Mindanao (ARMM) bilang kaparusahan.

Ang buong kapulisan ay 6,727. Kaya ang 151 ay ­dalawang porsiyento lang.

Hindi yata tama ang binibigay ni Dela Rosa na larawan ng PNP. Bakit, ang 151 ba, ‘yun lang ang tiwaling pulis? Nag-imbestiga na ba siya at ‘yun lang ang corrupt? Paano ‘yung sangkot sa sindikato na bumibiktima ng mga Koreano?

Maraming mali sa palakad sa PNP. ‘Yun lang ang parusa, na pagpapadala sa ARMM ng mga tiwaling pulis. Tama si Sen. Aquilino Pimentel at ARMM Governor Mujiv Hataman na mali ‘yung ginagawang basurahan ng mga tiwaling pulis ang kanilang lugar.

Sabi ni Hataman, marami silang problema tungkol sa kahirapan at terorismo. Ang paglinis sa hanay ng mga pulis ay isa nilang programa. Tapos, bibigyan mo pa sila ng panibagong problema.





Sabi ni Pimentel, respetuhin naman sana ng Malacañang at ng PNP ang Mindanao. Maraming problema ang Minda­nao kaya ang dapat ipadala doon ay mga magagaling. Hindi ang mga basura.

Sabi ni Dela Rosa sa mga taga-ARMM, patayin n’yo ‘yung mga tiwaling pulis kung hindi sila tumino.

At bakit ibibigay mo sa mga taga-ARMM ang problema sa pagpatay sa maling pulis. ‘Di sila pa ang magiging kriminal?

At ‘yun ba ang tamang solusyon sa problema ng krimina­lidad sa bansa, ang patay dito, patay doon?

***

Blog: www.ellentordesillas.com

E-mail: ellentordesillas@gmail.com