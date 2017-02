PRANGKAHAN: Liwanag sa gitna ng kadiliman

Nagkaroon ng pag-asa ang mga dismayadong mamamayan laban sa walang pakunda­ngang pagpatay sa ngalan ng ­laban kontra droga.

Lahat nagsasabi na walang kontra na masugpo ang bawal na gamot ngunit ang paraan na ginagamit ni Pangulong Rodrigo Duterte na patay dito, patay doon ay hindi tama. Maraming inosente ang nadadamay.

Ang mabilis na aksyon ng Korte Suprema, kasama na rin ang Office of the Solicitor General at ng Court of Appeals (CA) ay masasabi nating liwanag sa gitna ng kadiliman.

Sabi nga ng abogadong si Joel Butuyan ng Roque and Butuyan Law office at Centerlaw, sa sobra dalawang dekada niyang pag-aabogado, ngayon lang siya nakakita ng ganito kabilis na aksyon ng korte.

Maaasahan din pala ang ating korte sa oras ng kagipitan. Nakakataba ng puso isipin na meron din pala tayong makakapitan kahit ang nakakabangga ay mismo mga ahente ng pamahalaan at kontra sa kampanya na pinapairal ng pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas ngayon.

Nakakahilakbot ang nangyari sa Payatas, Quezon City noong hapon ng Agosto 21, 2016 sa mga basurero na sina Marcelo Daa, Jr., Raffy Gabo, Anthony Comendo, Jessie Cule at Efren Morillo.

Nagpapahinga lang sila at naglalaro ng pool. Si Murillo dumaan lang dahil may sisingilin na pautang. Biglang dumating ang apat na mga pulis na sina P/SI Emil S. Garcia, PO3 Allan Formilleza, PO1 James Aggarao at PO1 Melchor Navisaga at bigla na lang silang pinaghuhuli. Inaakusahan silang may iligal na droga.

Pinasok ang bahay at may nakuha daw. Pinadapa, pinaluhod at pinagbabaril. Patay kaagad sina Daa, Gabo, Comendo at Cule.

Si Morillo, nagkunwaring patay at nang makalingid ang mga pulis ay inihulog ang sarili sa bangin. Natagpuan siyang sugatan at dinala sa ospital. Marami pang hirap ang kanyang nadaanan ngunit sa maikling kuwento, nabuhay siya at nakapagsalaysay ng tunay na pangyayari.

Hinawakan ng Centerlaw at ng Commission on Human Rights (CHR) itong kaso.





Noong Enero 26, nagsampa ang Centerlaw sa pangu­nguna ng abogadong si Romel Bagares ng writ of Amparo, o proteksyon para sa mga biktima sa Korte Suprema. Limang araw lang ang nakalipas, umaksyon kaagad ang Korte Sup­rema at nag-isyu ng Temporary Restraining Order (TRO) na nagbabawal sa mga naakusado na lumapit, isang kilometro ang layo sa mga biktima.

Karaniwang reklamo natin ang bagal ng galaw ng korte dito na para na rin lang walang hustisya.

Iba itong nangyari sa kaso ng mga taga-Payatas.

Ito pang nakakatuwa. Ang Office of the Solicitor Gene­ral na kadalasan ay kumakampi sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan kahit mali, ay kumampi sa mga biktima. Parang himala.

Sa pangunguna ni Assistant Solicitor General Herman Cimafranca, ginawa nila ang kanilang tungkulin bilang abogado ng mamamayang Filipino.

Labinlimang araw pagkatapos nasampa ang kaso, nagdesisyon ang Court of Appeals (CA) ng permanenteng pagbabawal sa mga akusado na lumapit ng isang kilometro sa mga biktima.

Hindi pa tapos ang laban. Ngunit lumalakas ang pag-asa. Sa panahon ngayon, halos milagro ‘yan.

