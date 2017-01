PRANGKAHAN: Kalbaryo sa passport

Noong Huwebes, ang ­aking mga pamangkin ay nagsimula ng proseso para magpa-renew ng passport dahil ­bibiyahe kami sa Marso. Nagsimula ­kaming mag-connect online para kumuha ng appointment mga alas-nuebe ng gabi.

Ang pinakamaaga na appointment date ay Pebrero 16. Okay lang.

Nag-fill up kami ng lahat ng impormasyon na hinihingi. Mahaba-haba ha. Kapag isa-submit na online, hindi tinatanggap. Tapos lalabas, “online connection server failed”. Ulit na naman.

Pinagtiyagaan namin hanggang sa inabot na kami ng tatlong oras. Lampas na ng hatinggabi, ganun pa rin. Sabi namin, baka kapag hatinggabi pinapahinga nila ang kanilang server. Bukas na lang baka mas maayos.

Subok na naman kami kinaumagahan. Ganun pa rin. Tumawag kami sa hotline na nakalagay sa website. Walang sumasagot.

Naubos na ang kalahating araw namin sa harap ng computer. Hindi na nakakatuwa.

Nag-post ako sa Facebook ng aming kalbaryo sa pagkuha ng appointment na siyang proseso ng Department of Foreign Affairs (DFA). Sabi ko, “Please naman huwag nyo namang gawing kalbaryo ang napakasimpleng gawain na renewal of passport. Kung hindi gumagana ang inyong server, magbigay ng notice para hindi maubos ang oras namin sa harap ng computer. Kailangan ba kami pumunta na lang sa DFA office mismo? Magbigay naman ng tamang advisory. Mahirap ba yan?”

Marami ang nagbahagi ng kanilang parehong dinadaanang hirap sa pagkuha ng bagong passport o pag-renew.

Sabi ng isa ko pang pamangkin, si Joanna, na taga-Pasig, “I feel you tita, been trying to schedule online since Tuesday and same problem din na-encounter ko.”

Sabi naman ni Joanna Oro Cunanan, “Kami din po since Monday po sinusubukan na namen magpa sched. Online.. nconfirm ko na po ung sched ng partner ko kani-knina lang tapos nung tingnan ko po wala nman sa gmail ko.. pahirapan na nga po paasa pa.”





Si Rochit Tañedo, isang writer naman, mga 20 beses daw siyang paulit-ulit bago nakalusot.

Sabi ko nga, dapat bigyan si Rochit ng medalya sa kanyang pasensiya at tiyaga.

Inabot naman ng tatlong araw si Ana May Pacheco Abalo: “Tama grabe within 3 days lahat n ng oras nag try ako dahil akala ko busy lang ang server sa oras jan sa Pinas. Pero ganun parin ngayun 7 am na dito. From kagabi wala pa akong tulog. Nakaka-inis sayang pag pupuyat wala man lang advice na hindi talaga makagawa ng appointment.

Sobrang disappointed. Buti sa iba nandiyan lang sa ‘Pinas. Ehh pano kung katulad namin both kami mag asawa nandito sa ibang bansa. Tapos mahigpit pa sa authorization letter. Haaay naku.”

Sabi ni Rosemarie Samar, “grabeeeee!!!! It’s been 2 hrs ndi pa rin aq tapos sa online appointment. down un system, palagi time out. paki-improve naman sayang yun binabayad naming tax senio eh. disappointed aq sa system, ndi convenient. grabee!!!”

Nakalusot daw si Rosemarie pagkatapos ng tatlong oras at 28 minutes. Nakakuha siya ng appointment. “Super disappointing. Now, struggle naman sa pag download ng form. Tsk!”

Ang bait talaga ng Filipino, kahit anong hirap ang dinadanas, sige lang. Pasalamat pa rin. Naghahanap ng paraan. Katulad ng bayaw ng aking kaibigan na pumunta pa sa Cebu para lang mag-apply:

“My brother in law and his family had to go to Cebu just to apply for passport kasi sobrang puno ang queue sa Manila kahit sa satellites sa malls. They applied online. Flew to cebu for picture taking and had the passports delivered to Laguna. Ganoon na kalala.”

Sumagot si Foreign Secretary Perfecto Yasay. Nagpaliwanag tungkol sa problema ngunit wala pa ring solusyon na pinapatupad. Bukas talakayin natin ito.

