PRANGKAHAN: Humuhukay ng sariling libingan

Mabigat ang delegasyon na pinadala ng Malacañang sa ­Geneva noong Lunes para ­depensahan ang administrasyong Duterte sa isyu ng karapatang pantao o human rights.

Pinangunahan ni Sen. Alan Peter Cayetano, ang tumakbong bise-presidente ni Pangulong Duterte noong 2016 eleksyon, ang dele­gasyon sa pangatlong pandaig­digan na review ng ­United Nations Human Rights Council.

Magaling ‘yung ­pagdepensa ni Cayetano sa administrasyong Duterte. Habang pina­pakinggan ko si Cayetano, tinatanong ko ang sarili ko kung Pilipinas ang pinag-uusapan. Nirerespeto raw ni Duterte ang karapatang pantao ng bawat Filipino.

Kapakanan ng mamamayang Filipino ang sinasaalang-­alang ni Duterte sa kanyang kampanya laban sa droga. Gusto raw niya na ang Filipino ay ligtas sa kapahamakan. At wala namang conflict sa seguridad at sa human rights.

Kahit daw agresibo si Duterte sa kanyang kam­panya laban sa droga, wala raw pinapatay si Duterte mismo. Pinapaha­lagahan daw ang buhay ng tao.

Tapos, pinalabas niya ang video ni Duterte nang magtalumpati ito sa State of the Nation Address noong ­Hulyo, 2016. Ito ang sinabi ni Duterte: “We will not stop ­until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars or below the ground, if they so wish. (Hindi kami hihinto hanggang ang pinakahuling drug lord, ­financier, at pusher ay magsurender ay makulong o sa ilalim ng lupa kung ‘yan ang gusto niya.)”

Naloko na.

Alam ba ni Cayetano o ng mga gumawa ng presentation ang epektong sinabi ni Duterte?

Kung sa bagay ‘yun nga ang pinakamalamya sa mga ­sinabi ni Duterte. Lalo pa kaya kung narinig niya ang mga “To hell with human rights” o “I will kill you, I will you.”

Binanatan ni Cayetano si Agnes Callamard, ang UN ­special rapporteur sa human rights na nandito sa Pilipinas noong isang linggo para sa isang policy forum sa UP.





Kung ikaw ang U.N., sino ang mas paniniwalaan mo, si ­Cayetano o si Callamard na sarili mong tauhan?

Ang sinisi rin ni Cayetano ay ang media. Nagbigay siya ng mga numero. Hindi raw totoo ang mga lumalabas sa ­media. Alternative facts ang tawag niya sa mga lumalabas sa mga ­diyaryo na mga kritiko raw ni Duterte na siyang ­pini-pick up ng mga Western press daw.

O sige na.

***

