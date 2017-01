PRANGKAHAN: Humahanap ba ng palusot ang Malacañang sa kaso ng Koreanong pinatay?

Naku ha. May bagong ­anggulo na gustong isulong si Police Chief Ronald ‘Bato’ dela Rosa tungkol sa karumaldumal na pagpatay sa ­Koreanong negosyante na si Jee Ick-joo mismong sa loob ng Camp Crame, tatlong buwan na ang ­nakakaraan.

Sa interview sa kanya ng ­media, sinabi ni Dela Rosa na ­tinitingnan daw nila ang anggulo na itong pagpatay kay Jee ay para daw ma-­destabilize o masira siya at si ­Pangulong Rodrigo Duterte.

‘Yan ang magaling na palusot.

Sa kalaunan, baka si Jee pa ang may kasalanan at siya pa ang may pakana sa ginawa sa kanya ni SPO3 Ricky Sta. ­Isabel na pagpulupot o strangulate: binalot ang mukha ng tape at tinalian ang leeg ng mahigpit. Ito ay nangyari noong gabi ng Oktubre 18 pagkatapos siyang kunin ng mga pulis na ­miyembro ng Philippine National Police – Anti-Illegal Drugs Group (PNP-AIDG) sa kanyang bahay sa Angeles City ­kasama ang katulong, kasama raw sa Oplan Tokhang, gamit ang kotse ng asawa ni Sta Isabel.

Opisyal daw ng Hanjin Shipping si Jee.

Pinakawalan ang katulong at pinatay naman si Jee ­mismo ni Sta. Isabel habang nakaparada ang sasakyan malapit sa ­opisina ni Dela Rosa sa Camp Crame.

Halang ang bituka talaga ng mga pumatay kay Jee dahil tumawag pa sila sa asawa ng Koreano at humingi ng ransom. Nagbigay ng P5 milyon ang asawa. Pagkatapos noon, humingi pa ulit ng P4.5 milyon. Kaya nabulgar na sa media.

Ang nakakapagtaka, walang sinasabi mismo ang Pangulo, hindi katulad nu’ng sinisiraan niya si Sen. Leila de Lima.

Noong Enero 19, sa oathtaking ng mga opisyal ng PNP sa Malacañang, mainit na sa balita itong isyu, inulit niya ang ­palagi niyang sinasabi na dedepensahan niya ang mga ­miyembro ng pulis sa mga akusasyon ng extrajudicial killings (EJKs) o pagpatay.

Ito lang ang sinabi niya na masasabing malapit sa kaso ng pag-kidnap at pagpatay sa Koreano:





“Hindi ako mag-ano, mayroon ding masasama, kagaya ng pulis na nag-kidnap, aba then they will… Sabi ko nga, kayong mga nasa gobyerno, I don’t know about your officers, but if you ask me, you will suffer the same fate. You will suffer the same fate.”

‘Yun lang. Bakit kaya.

Sinabi ni Dela Rosa, galit daw ang Pangulo. Ganun din ang sinabi ng kanyang tagapagsalita na si Ernesto Abella. Walang cover-up daw.

Sige, hintayin natin. Ngunit alerto dapat ang ­mamamayan sa mga gustong ilihis ang isyu. Binubuhay ang trahedya sa Mamasapano na alam naman ng marami na kapalpakan ­naman talaga ni Benigno ‘Noynoy’ Aquino III.

Sabi ni Dela Rosa, may makapangyarihan daw na ­sindikato ang nasa likod ng pagpatay sa Koreano. Malalim itong kaso.

Saan kaya hahantong ito?

