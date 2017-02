By Ellen Tordesillas

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Kaysa daanin niya sa insultuhan, kung talagang mali ang paratang ni Sen. Antonio Trillanes IV tungkol sa sobrang P2 bilyon na mga deposito na dumaan sa kanyang BPI bank account mula 2006 hanggang 2015, dapat magpirma si Pangulong Duterte ng waiver or authorization sa Anti-Mo­ney Laundering Council o AMLC na isapubliko ang transaction history ng account na ‘yan.

Hindi ‘yung press release order. Nakasulat. Dapat. At buong transaction history. Hindi ‘yung balanse lang nga­yon. Siyempre naman na withdraw na ‘yan.

Ito ang pahayag ni Trillanes sa sagot ng Pangulo sa kanyang hamon na isapubliko nya ang kanyang bank records hindi lamang ‘yung sa BPI na joint account kasama ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio kung pati ‘yung kasama ‘yung iba niyang anak at ang kasama ‘yung kanyang common law wife na si Honeylet Avanceña.

Sabi ni Trillanes:

“Una, para sa kaalaman ng lahat, nag-file na ako ng plunder case against Pres. Duterte noong May 2016 pa at ginamit kong ebidensya ang mga hawak kong mga dokumento ukol sa questionable bank transactions nya. Kaya nananawagan din ako sa Ombudsman na paspasan na ang imbestigasyon nila tungkol dito.

“Ikalawa, tungkol naman sa mga pag-iinsulto nya sa akin, hindi ko na sya papatulan. Pero hindi ko rin haha­yaan na ilihis niya ‘yung issue.

“President Duterte, marami ka pang sinasabi, kung ta­lagang wala kang itinatagong nakaw na yaman, tanggapin mo na ang hamon ko at buksan mo na ‘yung transaction history ng bank accounts mo at kung mali ako, magre-resign agad ako bilang Senador.”

Sa halip kasi na sagutin si Trillanes, nang-insulto siya. Nagyabang pa na hindi daw siya mahirap para ma-justify ang bilyones niya sa bangko samantalang noong kampanya at noong mga nakaraan buwan, sabi niya galing siya sa mahirap.

Ito ang sinabi niya bilang sagot ay Trillanes:

“Ngayon, kung pamilya mo gutom noon o ngayon, huwag mo kaming isali. Hindi kami kasing malas sa pa­milya mo.





“Hindi kami mahirap rin. Tatay ko governor noon, may iniwan sa amin.

“Ikaw? Anong naiwan sa iyo? Hangin pati yabang.

“Tulisan ka, sa totoo lang.”

Anong relasyon nu’n sa bilyones niya sa bangko? Mabuti hindi pinatulan ni Trillanes.

Sinabi ni Duterte at ganun din ang linya ng kanyang mga taga-suporta na lumang isyu na ‘yung bilyones ni Duterte sa bangko.

Dati na ngang nalabas. Napatunayan bang mali?

***

Blog:www.ellentordesillas.com

E-mail:ellentordesillas@gmail.com