PRANGKAHAN: Hindi sapat ang ‘sorry’ sa mga inosenteng napatay

Nag-sorry si Pangulong Duterte sa mga inosenteng namatay, kasama mga bata, sa kanyang kampanya laban sa iligal na droga kahit pinagpipilitan niya na hindi mga pulis ang mga nakatakip ang mukha na pumapatay at binabalot pa ng tape ang mga bangkay.

Ngunit hanggang sorry lang siya. Ganun daw talaga sa laban. May ‘collateral damage’.

Ngunit para kay Sen. Panfilo Lacson, chairman ng Senate committee on public order and dangerous drugs hindi sapat na mag-sorry lang ang Pangulo. Dapat bayaran ang mga inosenteng napatay.

“Unintended killings or collateral damage, especially the ‘slippers’ victims of the government’s anti-drug war must at least be compensated,” post ni Lacson, na dating hepe ng ­Philippine National Police, sa Twitter.

Kaya lang paano ngayon masisigurado kung sino talaga ang inosente. Madali siguro sa mga bata ngunit marami rin ­namang inosente na may edad na napatay.

Magulo talaga itong solusyon ni Duterte na “Patayin, ­Patayin” sa problema ng iligal na droga. Wala kasing pag-aaral bago siya nag-order ng “Patayin, Patayin”.

Meron pa siyang warning noong kampanya na mapupuno ang Manila Bay ng mga bangkay.

Hindi napuno ang Manila Bay ng bangkay. Nagkalat ­naman sa kalsada.

Ibang-ibang bilang ng pamahalaan at ng mga media kung ilan talaga ang napatay itong nakaraan anim na buwan na umupo si Duterte sa Malacañang. May mga report na umabot na sa 6,000 ang napatay. Ang opisyal na napatay ng mga ­pulis ay 2,165 na sangkot daw sa droga at 4,000 naman ang mga ­pinatay ng hindi kilalang mga tao.

Kahit ‘yung mga pinatay ng mga pulis, karamihan doon ay walang kaso sa korte. Kung may nilabag kasi na batas ­tungkol sa iligal na droga, dapat kinasuhan. Kung mapatunayan na maysala, may kaukulang kaparusahan. Hindi pagpatay ang solusyon.

Ang Pilipinas ay bansang demokrasya. Nakasaad sa ­Saligang Batas na bawat mamamayan ay may karapatang mabuhay at proteksyon sa batas.

Kahit nag-sorry si Duterte, sabi niya hindi rin pwedeng ­panagutan ng mga pulis ang mga inosenteng napatay.





Parang manok lang ang turing sa tao.

Matapos ang tatlong buwan na pinagyayabang niya noong kampanya na mawala na ang iligal na droga ay ginawang anim na buwan. Tapos na ang anim na buwan, anim na libo na rin ang patay. Marami na ang nawalan ng asawa, tatay, kapatid, anak ngunit hindi pa rin nawala ang problema ng iligal na ­droga.

Nanganak pa ang problema dahil inaway niya ang Estados Unidos, United Nations at European Union na nagpahayag ng pagkabahala sa dumaraming patayan. Sinuspinde ng U.S. ang tulong sa Pilipinas.

Ngunit sabi ni Duterte, hindi siya hihinto hanggang ang pinakahuling pusher ay mawala sa kalsada, hanggang ang pinakahuling drug lord ay mapatay at ipagpatuloy niya ito hanggang sa huling araw ng kanyang pagka-pangulo.

