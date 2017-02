//translate language//end translate language

Hindi kumakagat si Sen. Antonio Trillanes IV sa press release ng Malacañang noong Biyernes na nag-order daw si Pangulong Duterte sa Anti-Money Laundering Council na ibigay ang impormasyon tungkol sa kanyang bank account.

Walang opisyal na nakasulat na order kaya hindi alam kung ano ­talaga ang kanyang order.

Ang basehan lang ng press ­release ng Malacañang at ng report ng media ay ang sinabi­ ­niya sa salo-salo sa mga miyembro ng Philippine Military Academy­ class of 1967 kung saan honorary member siya sa Baguio ­Country Club noong Pebrero 17 ng gabi.

Ito ang eksaktong sinabi niya: “ang gusto ko lang sabihin sa inyo, because it’s politics again.

It’s a rehash of what they… it is pure garbage. But you know I’m President, I’ve ordered AMLC and everybody to give information sa ano ang… what’s my worth in this… in terms of pesos in this planet.

So hindi ko kayo hiyain. Walang anak ko o ako mismo, sa totoo lang. I have not signed any voucher even for myself.

I only receive a salary and that’s it. I do not accept my allowances — wala po ako. I avoided it. And it will be so until the end of my term.”

Ang sinasabi niyang basura ay ang panibagong hamon ni Trillanes na ipalabas ang record ng mga perang pumasok sa kanyang BPI bank account at sa iba pang account niya kasama ang kanyang mga anak at ang kanyang kinakasama na asi Honeylet Avancena.

Ito ang sagot ni Trillanes:

“Political bluff lang ‘yan panawagan niya sa AMLC kasi alam niya hindi naman ito gagalaw basta-basta nang walang formal written request. At kahit meron man, hindi mandato ng AMLC na magbilang ng networth ng sino man.





“Kaya ang pinakamadali ay pumirma siya ng waiver ng bank secrecy law na addressed sa bangko para makita ng publiko ang transaction history ng mga accounts niya.

“Tama na ‘yang mga bola mo, Mr. President, buksan mo na kung wala kang tinatago.” Tama naman si Trillanes. Kung totoong walang tinatago, ipakita ang transaction history.

Huwag daanin sa panloloko na ginawa nila ng kanyang presidential legal adviser na si Salvador Panelo noong kampanya na kung anu-anong certification ang hiningi sa bangko.

Ngayon, dinadaan niya sa pang-insulto kay Trillanes. Nagkakabu­kingan tuloy ang paiba-iba niyang sinasabi.

Sa kanyang pahayag noong Huwebes sinabi niya: “Hindi kami mahirap rin. Tatay ko governor noon, may iniwan sa amin.”

Aba, iba ‘yung sinabi niya noong Setyembre 12, 2016 sa panunumpa ng kanyang mga appointees sa Malacañang: “Hindi naman ako imbitado dito sa Maynila ng mga social gathering.

I was nobody. Who would ever invite me doon sa debut ni, debut, debut, debut? Wala kami noon. Mahirap lang kami.”

Noong Disyembre 16, 2016 sa kanyang miting sa Filipino community sa Singapore, sinabi rin niya, “Anak lang ako ng mahirap eh.

Anak lang ako ng migrant sa Min­danao. Ang tatay ko ga­ling Cebu… Paano ako magkaroon ng mindset na isip mayaman?”

Ano ba talaga ang totoo, Pangulo? Gawin mo na kasing opisyal ang order sa BPI na buksan ang mga bank account mo.

***

Blog:www.ellentordesillas.com

E-mail: ellentordesillas@gmail.com