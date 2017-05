PRANGKAHAN: Bakit nilagay ni Duterte si Cayetano sa DFA?

[google-translator]

Ang pagkahirang kay Sen. Alan Peter Cayetano bilang ­foreign ­secretary ay indikasyon na nara­ramdaman na rin ni Pangulong Duterte ang pressure o tindi ng negatibong paningin sa kanya sa labas ng mundo at kailangan niya ang isang magdedepensa sa kanya na maliban sa magaling magsalita ng English ay talagang sobra ang bilib sa kanya.

Sa dami ba namang “Fuck u U.N.” at Fuck u E.U” na ­isinabog ni Duterte, mahirap depensahan si Duterte sa labas. At ­nagbabala na ang opisyal ng ilang bansa na ­rerepasuhin nila ang kanilang ­tulong o pagbigay ng pribiliheyo sa Pilipinas.

Kaya kailangan ni Duterte ang isang magsasalita na ma­tindi rin ang paniniwala sa kanya. Isang tao na kayang sabihin na tumitingin ng deretso sa mata mo na ang itim ay puti.

‘Yan kasi ang ginawa ni Cayetano sa United Nations ­Human Rights Council sa Geneva noong Mayo 8.

Ilan lamang sa sinabi ni Cayetano na siya lang talaga ang makapagsabi: Hinuhuli ang mga drug personalities. ­Hindi pinapatay.

Ano na nga ba ang nangyari kay Albuera, Leyte Mayor ­Rolando Espinosa Sr.?

‘Di ba hinuli at pinatay sa loob ng kulungan ng grupo ni Col. Marvin Marcos na pinoprotektahan ni Duterte?

Sabi rin ni Cayetano sa UNHCR “In fact, President Duterte has a policy of zero tolerance for abuse by law enforcers.”

Bakit hindi magalaw-galaw si Colonel Marcos?

Ang sinisi ni Cayetano ay ang media. Binanatan din niya ang U.N. Special Rapporteur na si Agnes Callamard.





Si Cayetano lang ang makapagsabi niyan na may kumbiksyon.

Ang mga career officers kasi sa DFA, pwede silang magtalumpati ngunit ang ganyang klaseng mensahe walang dating kung hindi malalim ang paniwala mo.

Sabi ni Sen. Alan Peter Cayetano, siya mismo nagulat na sa wakas hinirang siya ni Pangulong Duterte na foreign ­secretary kasi noong nakaraang Marso na mas kailangan siya sa Senado.

Kailangan kasi ang boto para sa nakasalang bill na nagbabalik ng death penalty. Ibig sabihin kaya, kumpiyansa ang Malacañang na may sapat na boto sila para maisabatas ang pagbalik ng death penalty.

May impeachment din na nakasampa laban kay Duterte na kung makalampas sa House ay mapupunta sa Senado na ­siyang magiging korte. Ibig sabihin nito kampante rin si Duterte na hindi makarating sa Senado ang impeachment complaint kaya kahit wala si Cayetano roon, okay lang.

Kapag na-dismiss kaagad ang impeachment complaint laban kay Duterte, mas malakas ang posibilidad na tatanggapin ng International Criminal Court ang reklamong isinampa ni Atty. Jude Sabio. Dito kailangan talaga ni Duterte si Cayetano.

Marami rin dapat ayusin si Cayetano sa foreign service. Isa roon ang passport na ngayon ay inaabot ng dalawa o ­tatlong buwan bago makakuha ng appointment. Ang isa pa ay ang trunk line ng DFA na walang sumasagot.

