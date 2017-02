PRANGKAHAN: Astang sanggano ang buwelta ni Duterte sa mga obispo

Hindi nakakagulat ang reaksyon ni Pangulong Rod­rigo Duterte sa pastoral letter ng Catholic Bishops’ Confe­rence of the Philippines (CBCP) tungkol sa brutal na kampanya laban sa droga ng pamahalaan.

Astang sanggano pa rin ang Pangulo. Sabi niya: “Ka­yong mga Katoliko, kung ­naniniwala kayo sa mga pari pati obispo doon kayo. Kung gusto n’yo mapunta ng langit, doon kayo. Ngayon, kung gusto nang matapos ang droga pero magpunta ako sa impyerno, sumabay kayo sa akin.”

Klaro naman sa pahayag ng mga obispo na laban sila sa ilegal na droga. Ang solusyon ni Duterte na “Patay, Patay” ang hindi tama.

Ito ang sabi ng mga obispo:

“Totoong malaking problema ang droga. Dapat itong sugpuin at pagtagumpayan. Pero ang lunas ay wala sa pagpatay ng mga pinaghihinalaang gumagamit o nagtutulak ng droga.

“Mabigat na kasalanan ang pagtutulak ng droga at mabigat ding kasalanan ang pagpapapatay. Hindi maitutuwid ang isang masama sa paggawa ng isa pang kasamaan. Anumang mabuting layunin ay hindi nagbibigay ng dahilan na gumamit ng masamang paraan. Mabuti ang paglutas sa drug problem ngunit ang pagpatay upang ito ay matamo ay masama.”

Ang sitwasyon ngayon ang pruweba na hindi umuubra ang short cut na solusyon ni Duterte. Walang pag-aaral na ginawa tungkol sa problema. Gaano kalawak, ano ang mga dahilan kung bakit, sinu-sino ang mga sangkot, ano ang karanasan ng ibang bansa na umubra, ano ang hindi umubra?

Malalim ang problema. Hindi lang sa hindi umubra ang solusyon ni Duterte. Lalo pa ngang lumala ang problema dahil nagamit ito ng mga masasamang elemento sa pamahalaan para isulong ang kanilang mga masamang gawain.

“Hindi lang kami nababahala sa mga pinatay. Nakakabahala ang kalagayan ng mga pamilya ng mga nasawi. Mas lalong pinahirapan ang buhay nila. Nakakabahala rin ang takot na naghahari sa maraming lugar ng mahihirap. Marami ang nasasawi na hindi naman droga ang dahilan. Hindi na napananagot ang mga pumapaslang,’ sabi ng mga obispo.

Nagkaroon pa ng mga komplikasyon sa relasyon ng ­Pilipinas sa ibang bansa.





Sabi ng CBCP, “Ang malalim na ugat ng problema ng droga at ng kriminalidad ay ang kahirapan ng nakarara­ming mga tao, ang pagkasira ng pamilya at ang korapsyon sa lipunan.

“Ang nararapat na hakbang na dapat nating gawin ay sugpuin ang kahirapan, lalo na ang pagbibigay ng permanenteng trabaho at sapat na sahod sa mga manggagawa. Pala­kasin at itaguyod ang pagkakaisa at pagmamahalan ng mga mag-anak. Huwag payagan ang mga batas na lulusaw sa pagkakaisa ng mga pamilya. Dapat ding unahin ang pagtatama at pagtatanggal sa mga tiwaling pulis at korapsyon sa mga ­hukuman. Ang napakabagal na pagsulong ng mga kaso sa hukuman ay isang malaking dahilan ng paglaganap ng kriminalidad at kawawang kalagayan ng mga nasa kulu­ngan. Kadalasan ang mga mahihirap ang nagdurusa sa ganitong sistema. Nananawagan din kami sa mga nahalal na mga politiko na paglingkuran ang pangkalahatang kabutihan ng bayan at hindi ang sariling interes.”

Ang sagot ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella ay hindi raw alam ng mga obispo ang nangyayari sa kapaligiran.

Dapat magsalamin siya at sabihin niya ‘yan. O mas madali sa kanila ang magbulag-bulagan.

Ito na lang ang pakinggan niya sa sinabi ng mga obispo: “Nakikiisa kami sa layuning pagbabago na hinahangad ng marami nating mga kababayan. Ngunit ang pagbabago ay dapat gabayan ng katotohanan at katarungan.”

***

Blog: www.ellentordesillas.com

E-mail: ellentordesillas@gmail.com