PRANGKAHAN: Ano ang epekto ng pag-aresto kay De Lima?

Arestado na si Senator Leila­ de Lima.

Sabi ng tagapagsalita ni ­Pa­ngulong Rodrigo Duterte na si Ernesto Abella, ito raw ay ­“fulfillment” sa pangako ng ­Pangulo noong kampanya na ­linisan ang bansa ng ilegal na ­droga, krimen at korapsyon.

Wala yatang koneksyon.

Alam naman ng marami na hindi totoo ang mga bintang na sangkot si De Lima sa ilegal na droga.

Sabi nga ni Senator Antonio Trillanes IV, isa rin sa mga naninindigan laban kay Duterte na ang pangunahing pakay­ sa ilegal na pag-aresto kay De Lima ay para takutin ang ­political opposition at mga kritiko na kung hindi sila ­titigil, sila ang susunod.

Sabi ni Trillanes hindi ganu’n ang epekto sa kanya.

“Well, the effect to me is exactly the opposite. I am now motivated more than ever to expose him for being a ­plunderer and mass murderer that he truly is,” sabi ni Trillanes.

Lalo raw niyang pag-iibayuhin na ma-expose ang tunay na pagkatao ni Duterte — mamamatay-tao at kurakot.

Sa darating na linggo, haharap na sa Senado si SPO3 ­Arthur Lascañas, isa sa mga “major players” sa Davao Death Squad na nakonsensya at nagdesisyon na sasabihin ang totoo tungkol sa mga pinaggagawa nilang pagpatay ng maraming tao sa utos ni Duterte.

Nag-presscon si Lascañas noong Lunes at pinagtibay ­niya ang mga isinalaysay ni Edgar Matobato, ang miyembro ng Davao Death Squad na unang nakonsensya at nagsalita sa mga ginawa nilang pagpatay.





Sabi ng abogadong si Cel Diokno na meron talagang matatakot sa ginawa nina Duterte kay De Lima ngunit meron din na magdedesisyon na sobra na at magsasa­lita na rin.

Hindi naman kasi maaaring mamuhay tayo lahat sa ­takot. ‘Yan kasi ang alam ni Duterte na paraan ng pamamahala.

Ang hirap kasi kapag ang isang tao ay walang takot sa Panginoon. Akala niya siya ang Panginoon.

Katulad na lang ng utos niya na pagpatay sa buong pamilya­ ng isang suspek sa kidnapping, kasama ang bata at asawang buntis, ayon kay Lascañas. Sabi raw ni Duterte, “Limpio lang.”

Ang “limpio” ay Español sa “malinis” na kasama na sa lengguwahe ng mga Bisaya. Paano naman maging “limpio” ang isang gawaing karumal-dumal.

Kaya itong pag-aresto kay De Lima, na klaro namang nag-shortcut ng batas, ay hindi maghihinto ng ilegal na ­droga ­dahil naman druglord si De Lima.

Kung akala ni Duterte ay matatakot niya ang lahat sa ­ginawa niya kay De Lima, mali siya.

