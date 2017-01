PRANGKAHAN: Ang bwelta ni Trillanes kay Zubiri

Ang galing ng bwelta ni Sen. Antonio Trillanes IV kay Sen. Miguel Zubiri noong Martes sa kanilang mainit na pagtatalo nang hinarang ng mga senador na malapit sa Malacañang ang resolusyon na imbestigahan ang P50 milyon na suhulan sa Bureau of Immigration (BI).

Ang komite sana na pinamumunuan ni Trillanes, Civil ­Service and Government ­reorganization, ang mangunguna sa imbestigasyon. Ayaw ng mga ­senador na kakampi ng Malacañang dahil hindi nila makontrol si Trillanes. Mamaya, kung anu-ano pa ang lalabas.

Nasaktan daw si Zubiri sa sinabi ni Trillanes na ‘defender of faith’ siya na nagpapahiwatig na may pinuprotektahan siya.

Binalikan niya si Trillanes. ‘Yan ang akala niya.

Binangit niya ang pagiging rebelde ni Trillanes. Akala nila negatibo ang epekto kay Trillanes.

Sagot ni Trillanes: “First, Yes, I was accused of rebellion and proud of it; I believe it is one of the shining moments in my life. So it’s a badge of honor.”

Ipinagmamalaki ni Trillanes na siya ay nagrebelde at ­nakulong dahil tumayo siya laban sa pamahalaang kurakot.

Binanggit din ni Zubiri ang imbestigasyon ng Senado sa mga hindi mapaliwanag na yaman ni dating ­Bise Presidente Jejomar Binay na talagang nakasira sa kanya. Mula sa frontrunner para sa 2016 na eleksyon, bumaba si Binay sa ­pang-apat.

Ipinaalala ni Trillanes kay Zubiri na ang chairman ng Se­nate Blue Ribbon subcommittee na siyang nag-imbestiga.

Sabi ng senador na dating opisyal ng Philippine Navy na kung propaganda lang ang imbestigayon o personal na atake kay Binay, dapat isali din niya si Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel Jr., na siyang chairman ng komite.





Ang pangatlo ang maganda. Binanggit ni Zubiri ang akusasyon ni Trillanes kay Duterte noong kampanya na may P200 milyon sa bangko.

Sabi ni Trillanes: “Gusto kong ikorek ang ginoo. Si ­Pangulong Duterte ay may P2 bilyon na deposito sa bangko. Nakakabit ang mga dokumento na nagpapatunay ng aming ibinulgar sa kasong plunder na aking isinampa sa ­Ombudsman.”

Dito ngitngit na ngitngit si Pangulong Duterte kay Trillanes. Alam niyang totoo ang hawak ni Trillanes na ­dokumento. Kaya siya galit na galit sa Anti-Money Laundering Council na suspetsa niya doon nanggaling ang dokumento.

Nahalungkat tuloy ang mga desposito ni Duterte sa ­bangko. Alamin kasi ang katotohanan bago magsalita.

At baka akala ni Zubiri nakalimutan ng marami na apat na taon siyang naka-upo noon sa Senado na hindi naman siya nanalo. Ibig sabihin, apat na taon siyang pekeng senador. Nang nagkabistuhan na, nag-resign siya. ‘Yan ang nakakahiya.

***

Blog:www.ellentordesillas.com

E-mail:ellentordesillas@gmail.com