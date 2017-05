PRANGKAHAN: Akala ni Duterte pag-aari niya ang bansang Pilipinas

[google-translator]

Ang akala ni Pangulong Duterte, pag-aari na rin niya ang bansang Pilipinas na magagawa niya ang gusto niya.

Sa Hong Kong, kung saan nagpahinga siya mula sa kanyang pagsasalita sa World Economic Forum sa Cambodia at papunta siya sa Beijing para sa pagtitipon ng mga lider ng mga bansang kasama sa One Belt-One Road, nagkita-kita sila ni Mocha Uson, ang bagong niyang communications assistant secretary at ang mga miyembro ng Mocha Girls na nagbabakasyon sa Hong Kong.

Sabi ni Duterte kay Mocha huwag pansinin ang mga ­batikos sa kanyang pagkahirang sa posisyon sa Malacañang.

“Inggit lang iyan. Inggit iyan sila na ikaw dumating doon. Sabi ko, ‘Ako, I decided to employ her.’ Sana sinabi ko, ‘May utang na loob ako? What’s wrong in paying?’ Tutal ako naman ang may-ari ng Malacañang ngayon,” sabi niya.

Utang na loob ang sinabi niyang pangunahing rason kung bakit niya ginawang assistant secretary si Uson. “Utang na loob ko iyan sa kanila, because they offered their services free at a time na wala akong pera, because they believe in me. Now it’s my time to believe in them,” sabi ni Duterte.

Ang Mocha Girls kasi ang kasama ni Duterte noong kampanya. Kilala ang Mocha Girls na kinabibilangan ng 15 o 16 na mga babaeng kilala sa sexy dancing at pagkanta.

Hindi naman isyu ‘yun, sabi ni Duterte. “And if it just a matter of dancing, she was not dancing naked. She was — ­during the campaign — a little bit sexier than the other. But that does not prevent anybody to deprive her of the honors that she deserves. It’s a matter of intellect…Iyang pagsasayaw niya, hanapbuhay iyan eh. That’s hanapbuhay. There’s no law which says that if you expose half of your body, with a shorts and a bra, you are disqualified from being the president of the Philippines. There’s no really no law.”

Kaya bibigyan na rin niya ng trabaho ang lahat na ­Mocha Girls. Ngunit kailangan daw iba-ibang opisina kasi maingay sila kung magsama-sama. Kasi gusto sana ni Uson sa ­kanyang opisina sila.

“I-distribute ko kayo sa MTRCB (Movie and Television Review and Classification Board), sa — pero trabaho. Hindi kayo puwede mag-isang opisina. Masyadong maingay,” sabi ni Presidente.

Isasama rin daw sila sa lahat na biyahe niya, “Dapat kayo ang magpaligaya ng mga Pilipino. Kung saan ako magpunta, dapat nandoon kayo kasi may mga Pilipino doon eh.”





Siyempre kilig na kilig naman ang mga Mocha Girls.

Sabi ng isang Facebooker: “Ikaw may utang na loob, ‘di ikaw magpasahod ‘yan. Hindi taxpayers’ money.”

Oo nga naman. Akala yata ni Duterte, porke nahalal siyang presidente, pag-aari niya ang Pilipinas. Para bang feeling hari siya.

Ang Malacañang ay simbolo ng pangulo ng Pilipinas. Kaya kapag sinabi niyang “ako naman ang may-ari ng Malacañang ngayon,” parang sinabi na rin niyang siya ang may-ari ng bansang Pilipinas.

Ang bawat posisyon sa pamahalaan ay may requirement kung sino ang puwedeng mailagay. Kung balewalain mo ‘yun para makabayad ka ng utang, maaaring magresulta ‘yan sa demoralisasyon sa ahensya kung saan ilalagay mo ang pinagkautangan mo ng loob. Hindi nagsisilbi sa interes ng mamamayan na nagbabayad ng buwis.

Ang trabaho raw ni Uson ay labanan ang mga “fake news”.

Sila nga ang gumagawa ng fake news, e.

