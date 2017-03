POSTPONED!

Hindi na sa April, kundi sa May 20 na aakyat ng ring si Manny Pacquiao para harapin si Amir Khan.

Sa ulat ni Kevin Iole ng Yahoo Sports, to be announced pa ang venue ng laban, alinman sa Abu Dhabi o Dubai sa United Arab emirates.

Magiging May 20 sa United Arab Emirates.

Dalawang oras nag-meeting sa Las Vegas nitong Martes ang adviser ni Pacquiao na si Michael Koncz at Top Rank promoter Bob Arum bago napagkasunduan na i-postpone ang laban,.

Noong January ay inihayag ni Arum na lalaban si WBO welterweight champion Pacquiao sa April.

Sa sumunod na buwan, sa Twitter ay nagpa-botohan si Pacquiao sa fans niya kung sino ang gusto nilang susunod niyang haharapin kina Khan, Kell Brook, Terence Crawford at Jeff Horn. Runaway winner sa poll ang dating sparring partner niyang si Khan.

“We decided to move it to May 19 here and May 20 in the United (Arab) Emirates so we’d have time to promote it properly and make it a huge success,” pahayag ni Koncz sa Yahoo Sports. “I have to talk to both fighters to get them to approve going in May instead of in April. I don’t think that will be a problem.”