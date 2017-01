‘Pork’ sa 2017 budget ‘di tatantanan ni Ping

By Eralyn Prado

Wala sa radar ni Sen. Panfilo ‘Ping’ Lacson ang pagkalma sa usapin ng minaniobrang ‘pork’ ng mga mambabatas sa Kongreso na klaro umanong nakapaloob sa nilagdaang 2017 General Appropriations Act (GAA) ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte.

Ito’y matapos na una nang nadiskubre ng senador na tinapyasan ng P21.5 bilyon ang P37.2 bilyong calamity fund ngayong taon para ma­bigyan ng pork barrel fund ang mga kongresista.

Tiniyak ni Lacson na ipagpapatuloy niya ang pagbusisi sa ilalabas na libro ng Department of Budget and Management (DBM) na naglalaman o nagdedetalye ng budget ngayong taon.

Sa ngayon, ayon sa senador, ang nabusisi pa lamang nila ay ang 2017 budget na nasa website ng DBM na kung saan lumitaw umano ang tinap­yas na P21.5 bilyon ng calamity at napunta sa Department of Public Works and Highways (DPWH) bilang bahagi umano ng pork barrel ng mga mambabatas.

Kasabay nito, sinabi ni Lacson na plano na rin niyang idulog sa Korte Suprema ang nakita niyang naisingit na pork barrel sa national budget ngayon.

Kung matatandaan, idineklara ng Korte Suprema ang pork barrel bilang unconstitutional.