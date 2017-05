POPULASYON SASABOG SA 2020

Hindi na ­makokontrol ang paglobo ng populasyon ng Pilipinas pagdating ng taong 2020 o tatlong taon mula ngayon kapag hindi binawi ng Korte Supreme ang Temporary Restraining Order (TRO) sa pagbili ng mga contraceptives.

Bukod dito, sinabi ni House deputy speaker Pia Cayetano na ­malalagay din sa panganib ang ­buhay ng milyun-milyong kababaihan na gumagamit ng contraceptive, ­hindi lang para makontrol ang kanilang pangangak ­kundi para magamot ang kanilang mga sakit.

Ayon kay Cayetano, dahil sa TRO na inilabas ng SC noong Hunyo 17, 2015, hindi na nadagdagan ang supply ng contraceptives at pagdating ng 2020 ay ubos na ang mga stocks.

“Women have started to feel the shortage. And the eventual total unavailabi­lity of contraceptives will affect ­millions and ­millions of women who rely on these, number one, not to get pregnant, and also for other health issues that could only be addressed by these products,” ayon sa mambabatas.

Dahil dito, muling pi­naigting ng grupo ni ­Cayetano ang kanilang panawagan sa SC upang makabili na ang ­gobyerno ng mga bagong contracep­tive sa lalong madaling panahon.

Ang TRO ay inilabas ng SC matapos magpetisyon ang mga anti-Reproductive Health (RH) advocates laban sa mga contraceptives na ibinibigay sa mga kababaihan para makontrol ang pagbubuntis ng mga ito.

Dahil sa TRO, nagpaso na ang registration ng may 43% ng contraceptives products noong Marso habang ang 19% at nakatakdang mapaso din sa katapusan ng ­taong kasalukuyan.

“Slowly, I think they are killing women. Last year, the registration of several products expired already. This year, we expect 62 percent to expire. Next year (2018), a full 90% will be expiring. And by 2020, wala na pong contraceptives, nothing.” ayon kay Cayetano na sinabi ­umano ni Dr. Junice Melgar, ng Department of Health (DOH).

“This is a serious women’s issue that the public needs to understand. Gusto ng Supreme Court, bawat contraceptive brand magkakaroon ng public hearing. But there is nothing in the law that says that, and so the High Court, with all due respect, ­cannot ­impose that,” dagdag pa ni ­Cayetano.

Sa ngayon ay lagpas na sa 100 milyon ang populasyon ng Pilipinas kaya isinabatas ang RH law upang makontrol ito at matulungan ang mga nanay na magkontrol sa pagbubuntis upang hindi manganib ang kanilang buhay.