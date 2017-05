Pope Francis nanawagan ng pagkakaisa

By AFP

Nanawagan si Pope Francis ng pagkakaisa ng mga tao nitong Biyernes sa pagdating nito sa holy site ni Fatima sa Portugal kung saan sinalubong siya ng libu-libong pilgrims na dumalo sa pagdiriwang ng ika-100 taon nang magpakita sa mga shepherd si Birheng Maria.

Ang Argentine pontiff ay nagtungo sa central Portuguese town sakay ng isang helicopter, kung saan dalawang beses itong umikot sa malawak na Sanctuary of Our Lady of Fatima kung saan sinalubong ito ng mga tuwang-tuwa na mga pilgrims.

Bumaba ito malapit sa isang stadium, para sumakay sa isang ‘Popemobile’ para sa pag-ikot nito sa bayan na may naka-back up na lumilipad na mga helicopters, na tumigil sa sanctuary kung saan naghihintay ang pilgrims mula sa iba’t ibang panig ng mundo na ilang oras ding naghihintay sa Santo Papa.

Tumahimik ang mga tao habang nanalangin ang Santo Papa sa Chapel of the Apparitions, na itinayo sa mismong lugar kung saan nagpakita ng anim na beses ang Birheng Maria sa pagitan ng Mayo at Oktub­re 1917 sa tatlong batang pastol.

“I implore for concord among all people,” aniya sa wikang Portuguese.