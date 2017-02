Kasunod ng pag-amin ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya galing sa mahirap na pamilya, dumipensa naman ang Malacañang na hindi ito matatawag na ‘flip-flopping’.

Ayon kay presidential spokesperson Ernesto Abella, totoo namang galing sa wala talaga ang pamilya ng Pangulo pero nakaipon sa pagtatrabaho, lumago ito at minana ni Pangulong Duterte.

“So they really had nothing. Noong nakapag-impok na ‘yung magulang niya, when the father died meron siyang iniwang inheritance,” ani Abella.