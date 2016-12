Political prisoners, palalayain na kung…

Inihayag kahapon ni National Democratic Front of the Philippines (NDFP) senior adviser Luis Jalandoni na palalayain ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bilanggong pulitikal.

Ito’y matapos aniyang mapagkaya­rian ng Presidente at ni Communist Party of the Philippines (CPP) founder Jose Maria Sison ang paglagda sa isang ceasefire deal sa unang bahagi ng susunod na taon.

Sa isang television interview, sinabi ni Jalandoni na nagkasundo ang mag­kabilang panig sa ginanap na pag-uusap nitong Lunes, Disyembre 19, ngayong taon na trabahuhin na ang ceasefire deal bago ganapin, habang ginaganap o pagkatapos ng formal peace talks na idaraos sa Rome sa Enero.

“The signing of the bilateral ceasefire by the two negotiating panels and the approval of bilateral ceasefire by President Duterte and Comrade Joma Sison, with the authority of the Communist Party, will follow and then the release of political prisoners will take place within 48 hours after,” paliwanag ni Jalandoni sa naturang interbyu.

Binanggit pa ni Jalandoni na ang pagpapalaya sa mga maysakit at matatandang political prisoners ay posibleng mangyari ngayong Kapaskuhan habang ang iba pang mga bilanggong pulitikal ay palalayain sa Enero.