Political harassment! — VP Leni

Biktima lang ng political harassment si Sen. Leila de Lima dahil sa pagpupursige nito na imbestigahan ang extrajudicial killings (EJK) bago siya nasibak bilang chairperson ng Senate committee on justice.

Ito ang paniniwala ni Vice President Leni Robredo at posibleng mangyari sa iba pang miyembro ng Kongreso na magtutulak ng imbestigasyon sa nasabing isyu laban sa administrasyon.

“Ako, anyone na nagkasala whether she is a member of the party or not kailangang managot. But if you look at the cases filed against Senator Leila lahat iyon umusbong when she started the investigations on extrajudicial kil­lings,” ani Robredo.

“It was apparent that it was already political harassment and apparent na iniipit siya because of what she wanted to do with regards to the investigation,” dagdag pa ng Bise Presidente.

Nakakabahala na umano ito dahil maaa­ring sapitin ng iba pang miyembro ng Kongreso ang ginagawa ngayon kay De Lima na hanggang ngayon ay wala pa namang ipinapakita ang mga nag-aakusa sa senadora ng matibay na ebidensya.