POLICE OFF’L INAMBUS NG TANDEM

Nasugatan ang isang police official ­makaraang tambangan ng riding-in-tandem habang ang ­biktima ay sakay ng kanyang motorsiklo papasok sa kanyang trabaho sa Caloocan City kahapon ng madaling-araw.

Nakaratay ngayon sa Chinese General Hospital sanhi ng tinamong bala sa katawan ang biktimang si P/Insp. Paul Dennis Javier, 41, ng Severino Reyes St. Sta. Cruz, Manila at hepe ng Station Investigation Division Management Branch ng Malabon City Police.

Ayon sa imbestigasyon nina SPO4 Joel Montebon at PO3 Cesar Garcia, nangyari ang insidente dakong alas-4:23 ng mada­ling-araw habang sakay umano ang biktima sa kanyang motorsiklo at buma­bagtas sa Rizal Avenue Ext., at pagsapit sa kanto ng 2nd Avenue, Brgy. 120, Caloocan City ay bigla umanong bumuntot ang isang motorsiklo sakay ang dalawang suspek at binaril ang biktima.

Sa akalang napuruhan ang pulis ay tumakas na ang mga suspek. Kahit may tama ay nagawa naman umanong ­imaneho ni Insp. Javier ang kanyang motorsiklo at nagpasaklolo sa Manila Police District Station 7 at agad isinugod sa ospital.

Habang sa lugar ng pinangyarihan ng insidente ay nakarekober ang mga awtoridad ng apat na basyo at dalawang slug ng bala ng kalibre .45 na baril.

Patuloy ang imbestigasyon ng Caloocan City police para matukoy at maaresto ang mga suspek.