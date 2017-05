Pobre lalong mababaon sa tax reform

Lalong makukuba sa kahirapan ang mga mahihirap na sektor ng lipunan sa sandaling maisabatas ang Comprehensive Tax Reform Package na ipinasa na sa committee level ng Mababang Kapulungan ng Kongreso.

Ganito inilarawan ni ACT party-list Rep. Antonio Tinio ang magiging epekto ng panukala na kanyang tinawag na “anti-poor” tulad ng kampanya laban sa ilegal na droga kung saan tanging mga mahihirap lamang ang tinatamaan ng krisis.

“Anti-poor ang panukalang ito dahil ang mga mahihirap ang tatamaan at pipigain pa ng gobyerno,” ani Tinio sa press briefing sa Kamara kaugnay ng pagpapatibay sa nasabing panukala sa botong 17 yes, 4 no at 3 abstention.

Ayon sa mambabatas, ang pakinabang ng panukala ay nasa mga mayayaman kasama ang middle class dahil mababawasan ang kanilang personal income tax.

“Pero yung mga mahihirap walang pakinabang dito (pagbabawas ng income tax) pero sila ang mapipiga dito,” ayon pa kay Tinio na isa sa mga tumutol sa panukala.

Direktang tatamaan umano ang mga mahihirap dahil papatawan na ng excise tax ang diesel, LPG at kerosene, dahilan para hindi na maawat ang taas ng singil sa pasahe at taas ng singil sa mga kalakal dahil tataas ang gastos sa transportasyon.

Indikasyon aniya ito na pursigido ang Duterte administration na pigain ng husto ang mga mahihirap para makalikom ang pamahalaan ng sapat na pondo na gagamitin sa kanilang mga ambisyon sa imprastraktura.