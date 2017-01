PNP scalawags ang dapat unahing linisin

Ngayong nabuko na at napatunayang ginagamit ng mga tiwaling miyembro ng Philippine National Police (PNP) ang kampanya laban sa iligal na droga para sa kanilang kriminalidad, umaasa ang isang mambabatas na gamitin na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang galit para kalusin at linisin ang pambansang pulisya.

“Dapat. Dapat,” sagot ni House committee on public order chairman Romeo Acop ng Antipolo City, nang tanungin kung dapat bang ibaling na rin ni Duterte ang kanyang galit sa mga pulis na nagsasamantala sa kaniyang giyera kontra iligal na droga.

“Ako, I expect the President to have that stern character n’ya against… kung titingnan mo, basta illegal drugs, very passionate si Presidente. But there are people in the organization tasked to perform that job na sumasaliwa, gumagawa ng kalokohan in the pretext of doing their job. Dapat mas passionate din si Presidente sa pagbakbak din sa mga ito,” ayon pa kay Acop.

Subalit ayon kay Acop, hindi pa huli ang lahat at kailangang gawin na ito ni PNP Chief Gen. Ronald ‘Bato’ dela Rosa sa lalong madaling panahon at ituloy ang mga nagawang paglilinis ng mga nauna sa kanya sa PNP.