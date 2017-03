PNP ‘di pa handa sa balik-Tokhang

Hindi agad-agad na maibabalik ng PNP ang war on drugs.

Ito ang inihayag ni PNP chief Director General Ronald dela Rosa bunsod ng ulat na ipinauubaya na sa kanya ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ang desisyon kung kailan dapat muling ibalik ang Oplan Tokhang ng PNP.

Ayon kay Dela Rosa, bukod sa pagbuo ng panibagong unit o anti-drug group kung saan ilalagay ang mga piling-piling mga pulis ay marami pang dapat isaayos sa Oplan Tokhang para matiyak na handang-handa na muli ang PNP na ibalik ang war on drugs.

“Hindi muna kami aagad-agad sa ganyan. We have to assess our unit, we have to regroup, we have to re-evaluate everything para pag launch natin ay we are prepared,” pahayag ni Dela Rosa.

Matatandaan na katapusan ng buwan ng Enero nang ipatigil ng Pangulo sa PNP ang war on drugs para matutukan ang internal cleansing sa pambansang kapulisan.

Samantala, tinawag ng detinadong Senador Leila de Lima na “height of arrogance,” o pagpapakita ng kahambugan ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na muling ibalik ang giyera kontra droga.

Giit ng senadora na lahat ay kinokondena umano ang drug trade ngunit hindi naman maaring ha­yaan ang mga inosenteng taong papatayin na lamang.