PNoy, Mar, De Lima, 4 kinasuhan sa gold bars

Panibagong kaso ng graft at plunder ang isinampa kahapon sa Office of the Ombudsman laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino at anim pang opisyal ng kanyang dating administrasyon kaugnay sa ilegal na shipment ng $141B na ginto patungo sa Thailand.

Kasama sa kinasuhan maliban kay Aquino ay sina dating Justice Secretary at ngayo’y Senator Leila de Lima, dating Interior Secretary Mar Roxas, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Amando Tetangco Jr., dating Finance Secretary Cesar Purisima, Treasury Department chief dealer Lorelei Fernandez at Sen. Franklin Drilon.

Base sa reklamo nina Rogelio Cantoria, na dati umanong nagtrabaho sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Atty. Fernando Perito, dapat naiproseso muna ang nasabing mga gold bars bago ito dinala sa Thailand at posibleng pinakinabangan pa ng BSP.

Ang reklamo ng dala­wa sa Ombudsman ay ibinase lamang nito sa kumalat sa social media na BSP circular na nagpapakita ng 3,500 metric tons ng ginto na may bigat na 12.5 kilogram kada gold bars at may purity na 99.999 percent ang dineposito sa Bank of Thailand matapos aprubahan ng mga nabanggit na opisyal ng nakaraang administrasyon ang shipment nito noong Disyembre 2014.

Hindi naiwasan ni da­ting presidential spokesperson Abigail Valte na tumaas ang kilay dahil ang pinagbasehan ng reklamo ay isang ‘unverified information’ mula sa isang pekeng website.

“How does anyone answer a complaint so patently absurd on its face? It defies logic, which is not surprising since it came from a fake news site. First there is no Department of Nutrition and Local Government.

“Second, the Secretary of Justice (De Lima) and Secretary of Interior and Local Government (Roxas) are not members of the Monetary Board,” diin ni Valte.

Pati na umano ang tinutukoy na batas na nilabag sa isinampang kaso ay walang kinalaman sa inaakusang krimen. “RA 7655 is the law that raised the minimum wage for housekeepers,” punto pa ni Valte kaya’t imposible umanong patulan ito ng mga idinemanda.

“May kasabihan sa Tagalog: ang pumatol sa baliw, mas baliw,” pagtatapos ng pahayag ni Valte.