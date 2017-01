Plus 30% pay sa Chinese New Year

Ngayon pa lang ay nagpaalala na ang Department of Labor and Employment (DOLE) sa lahat ng pribadong kumpanya na tiyakin na susunod sa itinatakdang batas sa pagbabayad ng kaukulang sahod sa pagdiriwang ng Chinese New Year.

Ayon kay Labor and Employment Secretary Silvestre H. Bello III, idineklara ng Malacañang ang Enero 28 na special non-working holiday sa ilalim ng Proclamation No. 50, Series of 2016.

“On August 16, 2016, President Rodrigo R. Duterte declared January 28, Chinese New Year, as a special (non-working) day Under Proclamation No. 50, Series of 2016, “Declaring the Regular Holidays, Special (Non-Working Days, and Special Holiday (For All Schools) for the Year 2017,” ayon pa sa kalihim.

Bilang special non-working holiday ay may dagdag na 30% ang bayad sa mga magsisipagtrabahong empleyado.