Plunderer masahol pa sa rapist, killer

By Bernard Taguinod

Mas masahol ang mga kawatan sa gobyerno o ang mga plunderer kesa sa mga rapist at mamamatay tao kaya isasama pa rin ang kasong plunder sa mga paparusahan ng kamatayan.

Ito pahayag ni House Deputy Speaker Fred Castro kaya malamang na hindi tatanggalin ang plunder sa listahan ng heinous crime na papatawan ng parusang kamatayan.

“Kailangan lang na huwag matanggal ‘yun. Dahil kung kinamumuhian natin ang krimen na murder na ang pinatay o pinaslang ay isa, dalawa, tatlo, apat lima hanggang sampu. For example ‘yung sa Mamasapano, umabot ng 50 plus ‘yon. Mas grabe pa din ang plunder. Ang tama dito, hindi lamang sa ngayong henerasyon kundi pati sa susunod na henerasyon,” ani Castro.

Minsan nang sinabi ni House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez na bagama’t nais niyang isama ang plunder case sa mga listahan ng mga karumal-dumal na krimen ay lumabas sa isa sa kanilang caucuse na ayaw nito ng maraming miyembro ng Kamara.

Pero giit ngayon ni Castro, kailangang isama ang plunder case para mabitay ang mga magnanakaw sa gobyerno at ng hindi na pamarisan ng iba pa na nagpaplanong magnakaw. Ang plunder ay pagnanakaw mula sa pondo ng bayan ng ng ha­lagang P50 milyon pataas.