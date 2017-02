Plunder tanggal talaga sa bitay

Hindi kabilang ang plunder o pagnanakaw sa gobyerno ng halagang P50 milyon pataas sa mga kasong sakop ng heinous crime na may katapat na parusang bitay.

Mismong si House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez ang nagkumpirma na nagkasundo na ang mga ito sa all party caucus na hindi na kasama ang kasong plunder sa mga papatawan ng parusang kamatayan.

“Napagkasunduan na hindi na natin gagalawin ‘yung plunder law kasi as it is capital punishment na ‘yun. Oo tanggal na siya,” pahayag ni Alvarez sa press briefing matapos ang kanilang caucus.

Base sa House Bill 4727 o ang restorasyon ng death penalty sa bansa, kasama ang plunder o pandarambong ng hindi bababa sa P50 million, sa mga 21 heinous crimes na inilista sa panukala.

Kabilang dito ang treason, qualified piracy, qualified bribery, parricide, murder, infanticide, kidnapping and serious illegal detention, robbery with violence against or intimidation of persons, destructive arson, planting evidence, carnapping at rape.