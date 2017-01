Planong dagdag buwis sa fuel products

Pumalag agad ang mga senador sa planong pagpataw ng dagdag buwis sa produktong petrolyo.

Giit ni Senate Minority Leader Ralph Recto, walang “fiscal crisis” upang bigyan katwiran ang pagpataw ng dagdag buwis sa produktong petrolyo.

“I am against it. There is no fiscal crisis. The timing is also bad now that oil prices are on its way up. Just improve collection efficiency and stop smuggling,” ayon kay Recto sa isang statement.

Hindi rin katanggap-tanggap kay Senador Leila de Lima ang naturang plano na isang malinaw na dagdag pahirap na naman sa publiko.

“This is not acceptable. Galit ba talaga sila sa mahihirap. Palagi na lang ang mahihirap ang biktima, sa war on drugs mahihirap lang ang biktima, pati ba naman sa pagkolekta ng buwis? ” pagtatanong ng senador.