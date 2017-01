PIPOL VERSUS MARTIAL LAW

Nagkakamali si Pa­ngulong Rodrigo Duterte kung inaakala niyang walang sinumang makakapigil sa kanya kapag ginusto niyang magdeklara ng Martial Law.

Ito ay kasabay ng paalala ni Sen. Francis ‘Kiko’ Pangilinan na minsan nang isinuka ng taumbayan ang Batas Militar na nagresulta sa pagkakapatalsik sa kapangyarihan ng unang diktador na lider ng Pilipinas na si yumaong Pangulong Ferdinand Marcos.

Isang matibay na indikasyon na hindi basta-basta matatanggap ng tao ang pagbabalik ng Martial Law, anuman ang gami­ting rason ng kasaluku­yang administrasyon.

“Hindi solusyon kundi dagdag na problema sa bayan ang pagdeklara ng Martial Law. Isinuka na ng mamamayan ang Martial Law at pinatalsik ang diktadura. Lalo lang magkakawatak-watak ang bansa kung ipilit itong isubo muli sa samba­yanan,” diin ni Pangilinan.

Iginiit pa ng senador na kung tunay na nakikinig ang Pangulo sa daing ng mamamayan, malinaw na malinaw na hindi kasama ang Martial Law sa inaasam na pamamahala.

“Ang hinahanap ng taumbayan ay solusyon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, dagdag na suweldo at hanapbuhay at trabaho hindi diktadura o martial law,” paliwanag pa ng senador.

Maging si Akbayan partylist Rep. Tom Villarin ay nakakasiguro na papalagan ng taumbayan si Duterte kapag nagdeklara ito ng Martial Law.

“There will be people’s resistance,” ani Villarin. Patunay ang resulta ng Pulse Asia survey na 74% sa mga Filipino ay kontra na ibalik ang Martial Law sa bansa.

“Ipagpapatuloy namin ang advice directly and indirectly whatever forum we can chance upon, we will maintained our position, we will continue to present to him that martial law is not the way,” ayon naman kay Anakpawis partylist Rep. Ariel Casilao.

Noong Sabado ng gabi ay muling inilutang ni Pangulong Duterte ang kagustuhan niyang magdeklara ng Martial Law kung lalala umano ang problema sa droga sa bansa.





Kahit na ang Supreme Court, wala umanong magagawa kapag idi­neklara niya ang Batas Militar sa bansa.

Palaisipan naman sa ilan kung paano gagawin ng Pangulo ang balak nang hindi kakailanganin ang basbas ng Kataas-taasang Hukuman dahil sa ilalim ng 1987 Constitution, maaaring ideklara ng Pangulo ang Martial Law kung may approval ito ng Kongreso at ng Supreme Court.

“I have to protect the Filipino people. It’s my duty. And I tell you now, if I have to declare martial law, I will declare it. Not about invasion, insurrection, not about danger,” salita kamakalawa ng gabi ng Pangulo.

“I will declare martial law to preserve my nation, period. Wala akong pakialam diyan sa Supreme Court. Because the right to preserve one’s life, and my nation, my country, transcends everything else, even the limitations,” dagdag pa nito.

Kumbinsido naman si Albay Rep. Edcel Lagman na tila desidido talaga si Pangulong Duterte na isailalim muli ang Pilipinas sa Martial Law dahil sa ilang ulit na nitong pahaging patungkol dito.

Pero binigyan-diin ni Lagman na hangga’t hindi naaamiyendahan ang 1987 Constitution ay imposible itong magawa ng Pangulo.

Reaksyon naman ni Magdalo partylist Rep. Gary Alejano, “Ibig bang sabihin nag-fail ‘yung war on drugs?”

Ani Alejano, ang giyera kontra droga ay sinimulan ni Duterte pagkaupong-pagkaupo nito bilang Pangulo ng bansa noong Hunyo 30, 2016 kung saan nangako itong tatapusin ang problema sa loob ng unang tatlo hanggang anim na buwan ng kanyang panunungkulan.

Gayunpaman, bago pa sumapit ang self-imposed deadline ni Duterte ay pinalawig niya ito dahil umano sa tindi ng problema at sunud-sunod na ang pagbabanta nito na magdedeklara ng Martial Law.